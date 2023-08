Une année de dépenses record pour les fournitures scolaires dans l’Illinois, selon les données – Shaw Local

SYCOMORE – Alors que les élèves de l’Illinois retournent dans les salles de classe, ils utiliseront les fournitures scolaires achetées par les familles au cours d’une année de dépenses record sans l’aide d’un congé de taxe de vente de l’État, selon les données de vente au détail.

En août 2022, le gouverneur JB Pritzker et d’autres chefs d’État ont créé une période de 10 jours au cours de laquelle la taxe de vente de l’État sur les fournitures scolaires et les vêtements a été réduite de 5 %, à 1,25 %. Les enseignants de l’Illinois recevront un crédit d’impôt de 500 $ en 2023 – le double de ce qui était prévu en 2022 – mais sans le législation axée sur la lutte contre l’inflation qui a créé le congé fiscal.

Angeline Moorehead et Dylan Nolf sont parents d’enfants qui fréquentent le programme de pré-maternelle du Sycamore High School et du Sycamore Community School District 427, les Little Spartans, l’année prochaine, mais ils ne pensent pas que les listes de fournitures scolaires soient trop lourdes.

« J’ai l’impression que c’est assez raisonnable, j’ai toujours l’impression que, par rapport aux coûts de la nourriture et aux trucs qui augmentent. J’ai l’impression que les listes de fournitures sont encore assez faciles à gérer », a déclaré Moorehead à propos de la liste de fournitures scolaires de leur lycéen.

Nolf a déclaré que la liste des fournitures pré-K « est clairement peu coûteuse », mais il a estimé qu’ils dépensaient encore environ 100 $ pour les fournitures de leur enfant d’âge préscolaire et un peu moins de 300 $ pour leur lycéen.

Les listes de fournitures scolaires pour de nombreux districts du nord de l’Illinois sont disponibles en ligne pour un accès facile aux parents.

Photo d’archives Shaw Local d’avril 2023 – Dans les écoles Sycamore, une classe de première année typique a une liste qui comprend des crayons, des crayons, un livre de composition, des écouteurs, des ciseaux, des crayons, des marqueurs et des bâtons de colle; tandis qu’un élève de huitième année doit avoir une calculatrice TI-30XII (10 $ à 40 $ sur Amazon), plus de cahiers et de papier graphique. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

En sycomore, listes sont ventilés par école et niveau scolaire. Une classe de première année typique a une liste qui comprend des crayons, des crayons, un livre de composition, des écouteurs, des ciseaux, des crayons, des marqueurs et des bâtons de colle ; tandis qu’un élève de huitième année doit avoir une calculatrice TI-30XII (10 $ à 40 $ sur Amazon), plus de cahiers et de papier graphique.

Les données montrent, cependant, que ce ne sont pas les coûts moyens de la salle de classe crayon et papier qui entraînent les dépenses.

Les familles américaines avec des enfants à l’école K-12 devraient dépenser en moyenne 890 $ pour la rentrée scolaire cette année, selon les données recueillies par Fédération nationale du commerce de détail.

Les dépenses de rentrée scolaire devraient atteindre 41,5 milliards de dollars en 2023, un nombre record, selon la NRF. Ce nombre comprend également les dépenses de retour à l’université. Le prix des appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les calculatrices, les haut-parleurs ou les écouteurs et autres accessoires, suivi des vêtements et des chaussures, est à l’origine des coûts.

Avec l’augmentation des dépenses, les acheteurs utilisent également davantage d’outils en ligne pour en avoir pour leur argent, selon le FRN. En 2023, les acheteurs de la rentrée scolaire ont utilisé davantage de tactiques d’achat comparatives en ligne, effectué plus de ventes, acheté plus d’articles de marque de magasin ou génériques et utilisé des coupons plus souvent par rapport à 2019 et 2022.

Le surintendant du district 427 de Sycamore, Steve Wilder, a déclaré que les directeurs d’école travaillent avec les enseignants pour déterminer ce qu’il faut mettre sur une liste de fournitures scolaires, mais pendant le processus, les professeurs sont conscients du fait que tous les parents ne peuvent pas payer le coût des fournitures ainsi que d’autres. Cela est particulièrement vrai pour les familles avec des enfants plus âgés dont les listes de fournitures comportent des calculatrices graphiques et d’autres articles plus coûteux, a-t-il déclaré.

« Les enseignants ont la possibilité de collaborer un peu, et vous savez, nous essayons de nous concentrer sur ce dont les enfants ont besoin pour l’école, nous essayons de respecter les parents, leur budget et la hausse du coût des fournitures scolaires. Donc, nous essayons vraiment de nous concentrer sur ce dont nous pensons que les étudiants auront besoin pour réussir », a déclaré Wilder.

Shaw Local April 2023 file photo – Les données de la National Retail Federation montrent, cependant, que ce ne sont pas les coûts moyens de la classe crayon et papier qui alimentent les dépenses. Les articles les plus chers qui déterminent le coût moyen des fournitures scolaires comprennent les appareils électroniques, tels que les calculatrices graphiques, les ordinateurs ou les ordinateurs portables. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

Tori Mack, une mère sycomore avec une fille sur le point de commencer la première année, a déclaré qu’elle pensait que la liste des fournitures scolaires était longue. Elle a dit que cet été, cependant, elle se concentrait davantage sur la préparation de sa fille pour l’école primaire.

« Je sais que c’est un fardeau pour beaucoup de parents, mais en même temps, les écoles ont beaucoup de dépenses. Je veux contribuer comme nous le pouvons et acheter des fournitures scolaires pour elle et la classe », a déclaré Mack.

Wilder a déclaré que le matériel dont les élèves avaient besoin pour réussir à l’école avait changé depuis qu’il avait commencé à travailler dans l’éducation au tournant du siècle.

« Dans mes 25 ans et plus, cela [school supply lists] a pas mal changé, et certaines choses sont les mêmes – nous utilisons toujours du papier et des crayons – mais la technologie a eu un impact important sur ce dont les élèves ont besoin dans les écoles », a déclaré Wilder.

Les calculatrices graphiques ont été des fournitures scolaires coûteuses (de nombreuses calculatrices Texas Instruments coûtent 89 $ ou plus) pour les étudiants inscrits à des cours de mathématiques au secondaire. Wilder a déclaré que les ordinateurs personnels – quelque chose que les écoles Sycamore fournissent aux étudiants – signifient que les étudiants n’ont pas à trimballer un sac à dos rempli de manuels à chaque classe.

« Parce que tous les élèves ont des appareils électroniques comme un Chromebook, certaines des ressources qu’ils utilisaient, qu’ils transportaient dans leur sac à dos – ils ne le font plus, ils ont accès à ces informations en ligne et cela rend les choses un peu plus faciles », a déclaré Wilder.

Mack a dit qu’elle utilisait Boîte à outils scolaire, une entreprise basée à DeKalb qui emballe tous les articles de la liste de fournitures d’une école donnée et expédie les fournitures aux acheteurs à travers le pays. Selon le site Web, le coût des fournitures scolaires pour un élève de Sycamore’s North Elementary varie entre environ 60 $ et 90 $, mais les parents ne sont pas obligés d’acheter uniquement des fournitures par l’intermédiaire de ce détaillant.

Nolf n’a pas acheté ses articles par l’intermédiaire du détaillant de fournitures scolaires, mais a déclaré que le coût des fournitures scolaires pourrait être un peu lourd pour certains parents. Cependant, son partenaire, Moorehead, a déclaré que certains des matériaux les plus coûteux qu’ils avaient achetés pour leur fille du secondaire – quelque chose inclus dans l’exonération de la taxe de vente de l’État de l’année dernière – ne figuraient pas sur la liste des fournitures scolaires.

« Ce sont les vêtements scolaires qui deviennent les plus chers », a déclaré Moorehead.