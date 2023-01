Une année chargée pour le sport

Les années impaires ont tendance à contenir moins d’événements que les années paires. Les Coupes du monde masculines, les Euros et la Copa America ont pour tradition les années paires. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’action de football à venir en 2023.

Voici quelques dates à marquer sur votre calendrier.

Les plus grands événements de football en 2023

1-11 février 2023 : Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

L’édition 2023 mettra en vedette les Seattle Sounders en tant que représentant de la région CONCACAF. Les Sounders entrent dans l’histoire en tant que premier club MLS à être un représentant de la CONCACAF. Le tournoi se déroule au Maroc avec le Wydad Athletic Club et Al Ahly représentant l’Afrique. Le Real Madrid (UEFA) et Flamengo (CONMEBOL) sont les favoris. Enfin, Al-Hilal (AFC) et Aukland City (Océanie) complètent la compétition.

Aux États-Unis, FOX Sports et Telemundo Deportes couvrent l’événement.

14 février 2023 : huitièmes de finale de l’UEFA Champions League

La phase à élimination directe de l’UEFA Champions League débute le 14 février avec deux grands matchs. Vainqueur en titre du Scudetto, l’AC Milan affronte Tottenham Hotspur. Aussi, le match nul de l’année commence entre le PSG et le Bayern Munich.

Les huitièmes de finale s’étendent jusqu’au 15 mars. Vous pouvez assister à l’action de l’UEFA Champions League aux États-Unis sur CBS Sports/Paramount+ et Univision.

23 mars 2023 : Qualifications Euro 2024

Les qualifications pour l’Euro 2024 démarrent ce jour-là avec tout un affrontement. L’Italie, championne de l’Euro 2020, accueille la vice-championne de l’Euro 2020 dans le premier match du groupe C.

Les droits de télévision américains aux États-Unis appartiennent à FOX Sports et Univision avec fuboTV diffusant de nombreux qualificatifs dans le cadre d’un accord avec FOX.

20 mai – 11 juin 2023 : Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Les États-Unis participeront à la Coupe du monde U-20 de cette année qui se tiendra en Indonésie en tant que l’une des quatre équipes de la CONCACAF (les trois autres étant la République dominicaine, le Guatemala et le Honduras). Un tournoi qui vaut la peine d’être regardé avec un football fluide de jeunes talents qui, dans un avenir proche, pourraient devenir des noms familiers. Comme pour tous les tournois de la FIFA, le détenteur actuel des droits en anglais aux États-Unis est FOX Sports.

31 mai 2023 : finale de la Ligue Europa

Se tiendra cette année à Budapest, en Hongrie. CBS Sports et Univision.

3 juin 2023 : Finale de la FA Cup

Droits TV américains : ESPN+

7 juin 2023 : finale de la Ligue de conférence Europa

Se tiendra à Prague, en République tchèque. Couverture sur CBS Sports et Univision.

10 juin 2023 : finale de la Ligue des champions de l’UEFA

Se tiendra à Istanbul, Turquie. Télévisé sur CBS Sports et Univision.

14 – 18 juin 2023 : Finale de la Ligue des Nations de l’UEFA

Les Pays-Bas accueilleront le dernier carré de l’UEFA Nations League avec les hôtes, la Croatie, l’Italie et l’Espagne. FOX Sports détient les droits en anglais de la télévision américaine.

16 juin – 16 juillet 2023 : Coupe d’Asie de l’AFC

Les 24 meilleures nations de la Confédération asiatique participent à ce tournoi organisé au Qatar (initialement prévu en Chine). CBS Sports a les droits sur ce tournoi aux États-Unis. De nombreux jeux sont sur Paramount +.

20 juillet – 20 août 2023 : Coupe du Monde Féminine de la FIFA

La Coupe du monde féminine 2023 est le point culminant des plus grands événements de football de cette année. C’est la première édition avec 32 équipes. L’Australie et la Nouvelle-Zélande co-organisent la compétition. FOX Sports et Telemundo ont les droits de télévision américains.

16 août 2023 : Super Coupe de l’UEFA

Une autre saison de football européen démarre le 16 août avec la traditionnelle rencontre des vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. CBS Sports et Univision.

Photo: IMAGO / Bihlmayerfotografie