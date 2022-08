“Une année à recommencer, à revisiter les idées passées et à revenir aux programmes en personne” – Shaw Local

2022 a été une année de recommencement, de révision des idées passées et de retour aux programmes en personne pour la Community Foundation of Grundy County et de nombreuses organisations avec lesquelles nous collaborons. Chez CFGC, nous avons été aux premières loges pour voir les fonds de nos donateurs avoir un impact sur les organisations à but non lucratif locales qui, à leur tour, ont un impact énorme sur la communauté ! Bien que bon nombre de nos fonds aient fourni de merveilleuses opportunités à la communauté cette année, je tiens à souligner un fonds très spécifique.

Le Sanford Enrichment Fund a été créé pour proposer des activités enrichissantes aux enfants d’âge scolaire des districts scolaires de Morris. Au cours des dernières années, ce fonds a été utilisé pour amener des activités dans les écoles; cependant, cette année, le comité a décidé de faire quelque chose d’un peu différent. Après deux ans de nombreux programmes pour les jeunes suspendus ou restreints, nos jeunes locaux n’ont pas eu l’occasion de faire l’expérience d’excursions, d’activités récréatives ou de camps. Par conséquent, le comité a choisi d’offrir des bourses aux jeunes, afin qu’ils puissent participer à un camp d’été d’une nuit. Grâce au Fonds d’enrichissement de Sanford, 34 enfants de la troisième à la huitième année ont pu participer à un camp d’une nuit !

Le Sanford Teen Fund a été créé pour offrir des opportunités aux adolescents des districts scolaires de Morris. Depuis sa création, le comité a choisi d’utiliser ces fonds pour fournir des subventions qui amélioreront ou créeront des opportunités autour du thème général de la santé mentale. Grâce à ce fonds, un peu moins de 50 000 $ ont été distribués comme suit :

To We Care of Grundy County pour les sessions d’été d’un groupe d’autonomisation des filles et d’un groupe d’adolescents d’automne

Pour que deux jeunes thérapeutes du département de santé du comté de Grundy soient formés à la thérapie EMDR, ainsi que des groupes de thérapie d’été pour les adolescents

Offrir des groupes socio-émotionnels aux camps d’été du YMCA Morris en plus d’offrir des programmes de conditionnement physique et éducatifs supplémentaires pour les jeunes pendant le reste de 2022 et jusqu’en 2023

La dotation Gerald D. Abel est une autre voie utilisée pour acheminer des fonds vers des organisations desservant le comté de Grundy. Ce fonds a été créé au profit des enfants, des anciens combattants et des personnes dans le besoin. En raison de la flexibilité de ce fonds, le comité est en mesure d’accorder des subventions à un groupe diversifié d’organisations à but non lucratif. Cette année, environ 60 000 $ ont été distribués comme suit :

À Grundy Area PADS pour continuer à fournir une gestion de cas, des services de soutien et un abri aux clients

To We Care of Grundy County proposera aux parents une série sur les traumatismes liés aux expériences négatives de l’enfance en partenariat avec Crossroads Counseling et Jump Start

À chacune des quatre bibliothèques desservant le comté de Grundy pour fournir des programmes ou des services aux enfants ou aux anciens combattants

Cette année, CFGC a travaillé avec plusieurs donateurs pour créer de nouveaux fonds pour répondre à leurs objectifs caritatifs.

Le Fonds d’efficacité énergétique a été créé pour fournir des subventions aux organisations à but non lucratif et/ou aux églises pour 1) aider les résidences à faible revenu à devenir plus éconergétiques ou 2) aider les bâtiments à but non lucratif/église à devenir plus écoénergétiques. Cette année, Immaculate Conception School et Grundy County Association of the Handicapped ont bénéficié de ce fonds !

Le Fonds d’éducation œcuménique a été créé pour aider les églises du comté de Grundy avec des dépenses spécifiques associées à l’évangélisation et à la mission. L’église Immaculate Conception était la seule bénéficiaire de ces fonds.

La bourse commémorative Jacob R. Perry a été créée pour offrir une ou plusieurs bourses à un ou plusieurs finissants de la Morris Community High School qui envisagent de se spécialiser ou de participer aux arts, y compris la musique et le théâtre. Ce fonds a été créé par la famille de Jacob Perry pour garder sa mémoire vivante tout en aidant d’autres étudiants à atteindre leurs objectifs. Cette année, Kenzie Pucket et Evalyn Mateski ont chacune reçu une bourse de 1 000 $.

Avec plus de quatre mois restants dans l’année civile, il reste encore beaucoup de temps pour que de bonnes choses se produisent ! Nous sommes impatients de continuer à nous associer à nos donateurs et aux organisations locales pour améliorer la qualité de vie dans le comté de Grundy. Si vous avez des questions sur le démarrage d’un fonds ou sur la manière dont votre organisation peut bénéficier de l’un de nos fonds existants, veuillez nous contacter au 815-941-0852.