Une année à enjeux élevés commence pour les enfants qui apprennent encore à lire

ATLANTA (AP) – Cinq des 19 élèves de la classe de troisième année de l’enseignante Chelsea Grant lisent en dessous du niveau scolaire.

Lorsqu’il est temps de lire à haute voix un vendredi récent, les élèves montrent des niveaux de compétence et de confiance très différents.

“N’oubliez pas que vous lisez avec expression, émotion et fluidité”, a déclaré Grant à ses étudiants d’Atlanta. “Je veux le sentir.”

Deux filles gonflent leur poitrine et lisent comme si elles essayaient de jouer à l’école, tandis que les autres restaient assises. Certains lisent lentement et en hésitant. Beaucoup trébuchent sur des mots délicats – « phosphorescent » et « éclat » – et quelques-uns restent bloqués sur des mots plus simples. D’autres ne font pas du tout de bénévolat.

Les élèves de Grant – “mes bébés” comme elle les appelle – ont passé la majeure partie de l’année scolaire 2020-2021 à apprendre à la maison. C’était la première année, une année cruciale pour apprendre à lire.

Beaucoup sont encore loin derrière.

Des preuves de plus en plus nombreuses dans tout le pays montrent que les élèves qui ont passé la plupart de leur temps à apprendre à distance au cours de l’année scolaire 2020-2021, dont beaucoup sont noirs et latinos, ont perdu environ la moitié d’une année scolaire d’apprentissage. C’est deux fois plus que leurs pairs qui ont étudié en personne cette année-là.

Les élèves de troisième sont à un moment particulièrement délicat. C’est l’année où ils doivent maîtriser la lecture sous peine d’échec scolaire. Tout après la troisième année, il faudra comprendre la lecture pour apprendre les mathématiques, les études sociales et les sciences. Les étudiants qui ne lisent pas couramment à la fin de la troisième année sont plus susceptibles d’avoir des difficultés à l’avenir, voire d’abandonner, selon des études.

“Ces étudiants sont très vulnérables”, a déclaré John King Jr., ancien secrétaire américain à l’éducation et président de l’Education Trust, un groupe de réflexion de Washington, DC, qui plaide pour l’amélioration de l’accès à une éducation de haute qualité pour les étudiants et les étudiants à faible revenu. de couleur.

« Vous vous inquiétez juste, est-ce que les enfants auront tout ce dont ils ont besoin ? Sinon, il y a le risque d’une génération perdue d’étudiants.

Atlanta a pris des mesures plus drastiques que la plupart des autres villes pour rattraper cet apprentissage perdu. Le district de 50 000 élèves était l’un des seuls systèmes scolaires à prolonger la journée scolaire. Les élèves du primaire suivent sept heures d’école, une demi-heure de plus qu’avant la pandémie.

“Nous savons qu’une partie de la meilleure pratique (pour améliorer) les performances consiste à passer du temps avec les étudiants”, a déclaré la surintendante d’Atlanta Lisa Herring dans une récente interview. Elle et son équipe ont décidé d’ajouter du temps à la journée scolaire parce que c’était l’une des seules choses qu’ils pouvaient contrôler, a-t-elle déclaré. Ils ont également ajouté des sièges d’école d’été, mais ne pouvaient pas l’exiger pour la plupart des étudiants.

Pendant les 30 minutes supplémentaires, les élèves en retard assistent au tutorat en petit groupe. S’il est bien fait, le tutorat a un impact plus important que la plupart des autres interventions, selon des études.

L’élève de Grant, Malaysia Thomas, 8 ans, a participé à une école d’été pour la lecture et les mathématiques, et assiste maintenant à un tutorat en petit groupe pour les deux matières. “C’est amusant”, a déclaré Thomas à propos du tutorat. “Mais il y a tous ces grands mots que je ne peux pas lire.”

Sa mère, Diamond Anderson, intervient : « Je l’ai vue s’améliorer énormément… et je suis reconnaissante pour toute aide supplémentaire », a-t-elle déclaré.

Brandi Thomas a remarqué que sa fille Drew, qui est également dans la classe de Grant, a pris du retard pendant la pandémie. Sa fille n’était pas capable de résoudre des problèmes ou de répondre à des questions aussi rapidement que la plupart des autres élèves. Et elle ne savait pas bien lire. « Elle était frustrée de ne pas pouvoir suivre. C’était difficile de la voir se débattre », a déclaré Thomas.

Drew n’a pas pu aller à l’école d’été parce que sa mère, mère célibataire et coiffeuse, devait travailler le plus d’heures possible pendant l’été pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais Drew a suivi des cours particuliers à l’école.

Thomas est allé encore plus loin l’année dernière et a embauché son propre tuteur pour Drew, trois fois par semaine. Je savais juste qu’il faudrait un village pour la mettre au courant », a-t-elle déclaré. Avec cette aide supplémentaire, Drew peut désormais “lire en avant et en arrière”, a déclaré Thomas.

Même avec tout ce qu’Atlanta fait, certains experts se demandent si cette ville, sans parler des autres districts, en fait assez pour aider les étudiants à devenir des lecteurs compétents et à maîtriser d’autres matières.

Los Angeles a ajouté quatre jours facultatifs au calendrier scolaire de cette année, a ajouté la capacité des cours d’été et a laissé aux écoles le soin de décider comment fournir du tutorat. La ville de New York a créé un programme parascolaire pour les élèves ayant des besoins spéciaux afin de recevoir des cours particuliers et d’autres services et prévoit de réduire la taille des classes dans certaines écoles. Boston a adopté une nouvelle approche pour apprendre aux enfants à lire, a ajouté des places pour les écoles d’été et a engagé une société de tutorat en ligne que les étudiants peuvent utiliser à la maison.

Des preuves provenant de partout au pays montrent que même lorsque les écoles offrent certains de ces services, comme le tutorat facultatif après l’école ou les cours d’été, de nombreux parents ne les utilisent pas.

“Je ne pense pas que la plupart des districts scolaires aient une idée réaliste de ce qu’il faudra réellement pour compenser les pertes”, a déclaré l’économiste de l’Université de Harvard, Thomas Kane, qui a étudié l’impact de la pandémie sur l’apprentissage des élèves. Il préconise de prolonger l’année scolaire de quatre à cinq semaines, pendant quelques années, bien qu’il admette que l’idée est politiquement impopulaire.

Le plan d’Atlanta, qui prolonge la journée scolaire et offre un tutorat pour un total de trois ans, “semblerait être suffisant – du moins sur le papier”, a écrit Kane dans un e-mail. Les élèves devraient assister à suffisamment de jours d’école d’été, ce qui est souvent un défi pour les districts, et les séances de tutorat en petits groupes devraient être restreintes avec trois enfants ou moins.

Il estime que les élèves d’Atlanta ont perdu au total 18 semaines d’enseignement en mathématiques et 12 semaines en lecture entre mars 2020 et la fin de l’année scolaire 2020-2021. La journée d’école plus longue et les cours d’été donnent à ces enfants un peu moins de six semaines de temps supplémentaire.

Les chefs d’établissement d’Atlanta disent que leurs tests montrent que les élèves s’améliorent, mais ne diraient pas quel pourcentage voit une croissance ou s’ils sont sur la bonne voie pour devenir compétents.

“Il y a clairement des domaines où nous devons nous affiner encore plus”, a déclaré Herring. « Nous avons du travail à faire. … Mais il y a urgence à rattraper les perturbations.

En attendant, certains parents n’attendent pas et trouvent eux-mêmes les ressources supplémentaires. Brandi Thomas dit qu’embaucher son propre tuteur pour sa fille était la bonne chose à faire.

L’autre jour, la mère et la fille étaient à un feu rouge et Drew a commencé à lire un panneau publicitaire annonçant un cabinet d’avocats. “Elle a lu les mots ‘avocat’ et ‘règlement'”, a déclaré Brandi. “J’étais comme, ‘OK! Tu peux lire.’ ”

Thomas n’envisage pas de renoncer au précepteur pour sa fille. “Je ne peux tout simplement pas la laisser prendre du retard”, a-t-elle déclaré.

