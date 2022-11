Une animatrice de télévision compare les femmes républicaines blanches à des cafards

Sunny Hostin de ‘The View’ a allégué que les femmes qui favorisent les candidats du GOP sont comme des insectes votant pour un insecticide

‘La vue’ La co-animatrice Sunny Hostin a suggéré que les femmes blanches qui votent pour les républicains lors des élections de mi-mandat du Congrès américain de la semaine prochaine sont comme des cafards votant pour un insecticide parce que le GOP pourrait essayer de restreindre le droit à l’avortement.

“J’ai lu hier un sondage selon lequel les femmes blanches, républicaines et de banlieue vont maintenant voter républicain”, Hostin a déclaré dans l’épisode de jeudi du talk-show. “C’est presque comme si les cafards votaient pour Raid, n’est-ce pas?” elle a demandé, se référant à la marque d’insecticide populaire.

Le commentaire incendiaire a suscité l’indignation de la co-animatrice Alyssa Farah Griffin, qui l’a appelé “insultant.” Hostin a refusé de reculer, disant: « Ils votent contre leur propre intérêt. Veulent-ils vivre à Galaad ? Veulent-ils vivre dans ‘Handmaid’s Tale’ ?

Voici un extrait de @Ensoleillé comparant les femmes blanches des banlieues à des cafards, parce qu’elles vont voter massivement pour les républicains. Livre de jeu typique de gauche : attaquez ceux que vous ne pouvez pas contrôler. Croyez-moi, en tant que républicain noir, je sais une chose ou deux à ce sujet. VOTEZ EN CONSÉQUENCE. pic.twitter.com/01D4Ny8h31 – Wesley Hunt (@WesleyHuntTX) 3 novembre 2022

Hostin, qui s’identifie comme étant à moitié portoricaine et à moitié afro-américaine, a déjà été accusée de commentaires racistes, comme lorsqu’elle a soutenu le mois dernier que l’ancien ambassadeur aux Nations Unies Nikki Haley est allé par un prénom occidentalisé parce qu’elle était une race “caméléon” qui essayait de cacher son héritage indien. Ironiquement, comme l’a souligné Haley, Nikki est un nom indien, ainsi que son vrai nom. Hostin a reçu le nom d’Asuncion à la naissance et l’a changé en Sunny pour poursuivre sa carrière à la télévision, en disant “la plupart des Américains ne peuvent pas prononcer” son vrai nom.

Hostin n’a fourni aucune explication sur la façon dont voter pour des candidats potentiellement anti-avortement est contraire à l’intérêt personnel des femmes qui s’opposent à l’avortement. Elle n’a pas non plus fait le lien entre favoriser les républicains et un produit qui tuerait son utilisateur.

Griffin, la seule voix conservatrice du panel, a souligné que Hostin elle-même est opposée à l’avortement. Hostin a répondu qu’elle était personnellement contre l’avortement à cause de sa religion, mais elle ne pense pas que ce point de vue devrait être imposé aux autres femmes.

“Alors pourquoi une autre femme ne peut-elle pas avoir un point de vue différent?” demanda Griffon. Elle a ajouté, « Aimons-nous ou non la démocratie ? Parce que rien que de dire ça, c’est insultant pour l’électeur. Les gens prendront leurs décisions en fonction de ce qui convient à leur famille.

Les femmes blanches des banlieues, qui représentent 20% de l’électorat américain, favorisent les républicains à mi-parcours avec une marge de 15%, selon un sondage du Wall Street Journal publié cette semaine. À peine deux mois plus tôt, les démocrates détenaient une avance de 12 points dans le même groupe démographique.