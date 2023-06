Une animation effrayante montre à quel point le sous-marin Titanic OceanGate pourrait être profond

Alors que les officiels font la course contre la montre pour sauver cinq personnes à bord du submersible Titanic disparu, une nouvelle vidéo immersive montre à quel point il pourrait être profond.

L’agrafe, créé par la société d’animation espagnole MetaBallStudiosdescend progressivement à travers un paysage sous-marin numérique.

Au fur et à mesure, les hauteurs de plusieurs points de repère sont représentées dans l’eau, notamment la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Finalement, la caméra atteint 12 000 pieds (3 700 mètres) de profondeur – le fond de l’Atlantique Nord, où reposent les restes du Titanic.

Le submersible Titan, exploité par la société américaine OceanGate, a commencé sa plongée dimanche matin mais tout contact avec son vaisseau-mère a été perdu peu de temps après.

Le clip, créé par la société d’animation espagnole MetaBallStudios, descend progressivement à travers un paysage sous-marin numérique

L’un des hommes les plus riches du Pakistan, Shahzada Dawood, est à bord du navire aux côtés de son fils Suleman, du milliardaire britannique Hamish Harding, du directeur général d’OceanGate Stockton Rush et de l’explorateur français Paul-Henry Nargeolet.

Les cinq personnes n’ont plus qu’environ une journée d’oxygène, selon les autorités, mercredi matin, heure du Royaume-Uni.

SPÉCIFICATIONS DU SUBMERSIBLE TITAN Profondeur maximale : 13 123 pieds (4 000 m) Capacité: Cinq personnes (un pilote et quatre membres d’équipage) Matériau du récipient sous pression : Fibre de carbone et titane Dimensions hors tout : 22 pi x 9,2 pi x 8,3 pi de haut (670 cm x 280 cm x 250 cm) Lester: 23 000 livres (10 432 kg) Vitesse: 3 nœuds Soutien de la vie: 96 heures pour cinq membres d’équipage

Les autorités ont sonné l’alarme dimanche lorsque le navire a disparu moins de deux heures après le début de son aventure.

Le sous-marin avait lancé sa tournée à 195 000 £ par tête (248 094 $) depuis la côte de Terre-Neuve, au Canada, à 2 h 30 HNE (7 h 30 GMT) dimanche.

Il est entendu que Titan communique avec ceux qui sont à la surface en envoyant une alerte à son vaisseau-mère, le Polar Prince, toutes les 15 minutes.

Les cinq à bord ont « cinglé » le vaisseau-mère pour la dernière fois à 10 h 00 HNE (15 h 00 GMT) dimanche, alors qu’ils se trouvaient directement au-dessus de leur destination du Titanic.

Cela pourrait indiquer qu’ils se trouvent maintenant quelque part sur le fond de l’océan, l’épave étant divisée en deux moitiés à environ 12 500 pieds (3 800 m) sous la surface.

Pour mettre la profondeur en contexte, MailOnline a créé un graphique montrant comment cette profondeur se compare à des structures célèbres, notamment Big Ben à Londres, Willis Tower à Chicago et le Grand Canyon.

Le Grand Canyon, une formation géologique naturelle en Arizona, est d’environ 6 000 pieds (1 828 mètres) – moins de la moitié de la profondeur de l’épave du Titanic.

Au fur et à mesure, les hauteurs de plusieurs points de repère sont représentées dans l’eau, notamment la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Des monuments célèbres connus pour leur hauteur pâle par rapport à la profondeur du Titanic, avec la Statue de la Liberté à seulement 305 pieds, la Tour Eiffel à seulement 1 083 pieds et l’Empire State Building à 1 250 pieds

Les autorités ont sonné l’alarme dimanche lorsqu’un navire OceanGate Titan a disparu moins de deux heures après son aventure vers l’épave historique

La Garde côtière de Boston recherche maintenant le navire manquant. L’épave du navire emblématique se trouve à 12 500 pieds sous l’eau à environ 370 milles de Terre-Neuve, Canada

Il révèle à quel point les monuments célèbres pour leur hauteur pâlissent par rapport à cela – avec la Statue de la Liberté à seulement 305 pieds (93 m), la Tour Eiffel à 1 083 pieds (330 m) et l’Empire State Building à 1 250 pieds (381 m).

Même le Burj Khalifa des Émirats arabes unis – le plus haut bâtiment du monde – semble minuscule contre les profondeurs de l’Atlantique Nord, à une hauteur de 2 217 pieds (675 m).

Et le vaste Grand Canyon n’est pas différent à 6 000 pieds (1 828 m) – moins de la moitié de la profondeur de l’épave du Titanic.

Parmi les participants à l’expédition figure le milliardaire Hamish Harding, PDG d’Action Aviation à Dubaï. Il a posté avec enthousiasme sur les réseaux sociaux qu’il était là dimanche

On pense que le vétéran de la marine française PH Nargeolet (à gauche) participe à l’expédition, avec Stockton Rush (à droite), PDG de l’expédition OceanGate

L’un des hommes les plus riches du Pakistan, Shahzada Dawood, est à bord aux côtés de son fils Suleman

Suleman Dawood, 19 ans, est également à bord du sous-marin disparu dans l’Atlantique Nord

Le navire a été décrit comme un sous-marin, mais c’est en fait un submersible.

Un sous-marin est un croiseur indépendant avec son propre système d’alimentation électrique et de renouvellement d’air, tandis qu’un submersible doit être soutenu par un navire de surface ou une équipe à terre.

En moyenne, les sous-marins peuvent aller jusqu’à un maximum de 1 476 pieds (450 mètres), selon Aperçu marinqui est juste au-dessus de la hauteur de la Willis Tower de Chicago.

Mais le submersible Titan d’OceanGate est conçu pour atteindre des profondeurs de près de 800 % supérieures à cela, à un maximum de 13 123 pieds (4 000 mètres).

Bien que cela dépasse la profondeur des fonds marins de l’Atlantique Nord, les experts craignent qu’il ne soit trop loin pour un sous-marin de la marine américaine, avec ses capacités limitées à seulement 2 000 pieds (609 mètres).

En conséquence, les véhicules télécommandés peuvent être la seule alternative pour les sauver – atteignant des profondeurs maximales de 20 000 pieds (6 096 mètres).

David Gallo, qui détient les droits de sauvetage sur le site de l’épave du Titanic, a déclaré CNN: ‘L’une des choses les plus importantes, c’est où est-ce ? Est-ce au fond, flotte-t-il, est-il entre les eaux ?

« C’est quelque chose qui n’a pas encore été déterminé… nous devrons attendre et voir et espérer le meilleur. »

« L’eau est très profonde – plus de deux milles. C’est comme une visite sur une autre planète, ce n’est pas ce que les gens pensent que c’est. C’est un environnement sans soleil, froid et à haute pression.