Une ancre de la BBC a repéré un short en lisant des nouvelles en studio

Les présentateurs de nouvelles sont généralement vus impeccablement vêtus lorsqu’ils sont au travail. Avec des vestes et des pantalons bien ajustés et pas de cheveux déplacés, les présentateurs doivent avoir l’air présentables à tout moment, même lorsqu’ils rapportent les nouvelles les plus pénibles. Mais un présentateur de la BBC a récemment été vu dans ce qui semblait être tout à fait un écart par rapport à la tenue habituelle de choix. Le présentateur a été aperçu dans une paire de shorts décontractés alors qu’il lisait les nouvelles et alors que la caméra se tournait vers lui dans un plan long, ses jambes nues étaient visibles pour les téléspectateurs. Shaun Ley, 51 ans, a été vu en short sous le bureau lors de la prise de vue grand angle.

Les rapports ont indiqué que mercredi pourrait être l’un des jours les plus chauds de cette année, ce qui a conduit le lecteur de nouvelles à se vêtir d’une tenue moins formelle que celle à laquelle les lecteurs de nouvelles sont habituellement habitués. Ley avait l’air tout prêt à se lancer dans la lecture de l’actualité de la taille jusqu’à son bureau, portant une veste et une cravate, ce qui signifiait qu’il avait définitivement l’intention de garder le reste de sa tenue décontractée secret pour ses téléspectateurs, Miroir mentionné.

Un utilisateur a posé la question de savoir si Shaun Ley gardait son sang-froid en portant un short ? Et si oui, les téléspectateurs étaient-ils censés le découvrir.

Ce à quoi quelqu’un a précisé qu’il faisait chaud à Londres ce jour-là et c’est peut-être pourquoi Ley portait un short.

Il fait chaud aujourd’hui à Londres (où se trouve Broadcasting House, où se trouve leur salle de rédaction), c’est pourquoi il porte un short. — Jamie Murphy (@smurph25) 2 juin 2021

Un utilisateur a même plaisanté sur son idée préconçue de longue date sur les tenues des présentateurs de nouvelles.

Quand j’étais enfant, j’ai toujours pensé que les présentateurs ne portaient pas grand-chose à partir de la taille, j’en ai maintenant la preuve. 😂@nouvelles de la BBC short.— Robin Taylor (À la maison ) (@Raxor1Robin) 3 juin 2021

Shaun Ley sur la BBC porte un short et des baskets sous son costume rn LOOOOOOOOL le caméraman a accidentellement passé son bureau sur le côté 😭😭😭— Starra Lune (@StarraLune) 27 mai 2021

Ley était dans une discussion très sérieuse sur les troubles politiques en Israël et parlait aux téléspectateurs des nouveaux protocoles de voyage en place au milieu de la situation de pandémie de coronavirus, qui semblait également avoir rendu l’ensemble du scénario un peu plus hilarant.

L’ancre était encore aurait portait un short plus proche de son bulletin de minuit, mais portait ses lunettes.

