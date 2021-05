Une ancienne vidéo de l’ancien PDG de Google expliquant comment Chrome a été inventé laisse le chef de Paytm impressionné

Le PDG de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, s’est rendu sur Twitter dimanche soir pour partager une vieille vidéo de l’ancien directeur général de Google, Eric Emerson Schmidt, racontant comment le navigateur Web, Chrome, a été inventé. Le clip remonte à 2015 lorsque Schmidt donnait une conférence aux étudiants de l’Université de Stanford en Californie. Dans la vidéo, Schmidt a pu être entendu dire aux étudiants que Chrome était le résultat d’un truc qui lui avait été joué par les fondateurs de Google.

Schmidt a déclaré que Larry Page et Sergey Brin – le PDG et président de la société mère de Google, Alphabet – avaient l’habitude de lui «jouer des tours». Dans un de ces cas, ils ont exprimé leur désir de créer un système d’exploitation et un navigateur, mais Schmidt leur disait que même si leur équipe était assez intelligente, ils pourraient être tués aux mains des fondateurs de Microsoft pour ce faire.

L’ancien PDG a ajouté qu’ils avaient initialement embauché quelqu’un pour améliorer les performances de Firefox, mais six mois plus tard, cette personne et une équipe ont réussi à inventer le navigateur Web de l’entreprise. Quand il leur a demandé si les fondateurs étaient au courant, ils ont révélé qu’ils les avaient seulement encouragés à y aller et Schmidt a été gardé dans le noir tout ce temps.

La foule a éclaté de rire pendant que Schmidt racontait l’histoire de la naissance du navigateur le plus dominant. L’invention de Chrome avait finalement dépassé la popularité d’Internet Explorer de Microsoft et de Firefox de Mozilla.

Le clip de 58 secondes a été regardé par plus de 18 000 personnes et a été retweeté par plus de 190 personnes jusqu’à présent. Sharma avait également tagué Schmidt dans son ancienne vidéo sur le site de microblogging.

Page et Brin se sont rencontrés à l’Université de Stanford pour la première fois où le duo faisait leur doctorat en informatique. Ils ont lancé Google en 1998. Ils ont également inventé son algorithme PageRank et créé Alphabet en 2015. Outre Google, Alphabet comprend Nest, Calisco et d’autres entités.

