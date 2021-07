Une ancienne vidéo de la primatologue ‘Chimp’ sauvée, Jane Goodall, devient virale

Certaines personnes sont simplement passionnées par la faune et savent comment répandre la gentillesse et la bonne volonté dans ce monde. Un de ces incidents a été révélé lorsqu’une vieille vidéo de la primatologue Jane Goodall étreinte par un chimpanzé qu’elle a sauvé est devenue virale sur Internet. Fondatrice du Jane Goodall Institute et du programme Roots & Shoots, elle a consacré sa vie à travailler de manière intensive sur les questions de conservation et de bien-être animal.

Célèbre experte en matière de chimpanzés, Goodall est très appréciée pour son étude de 60 ans sur les interactions sociales et familiales des chimpanzés sauvages. C’était en 1960 lorsqu’elle a visité le parc national de Gombe Stream en Tanzanie et a observé des traits de comportement humains chez les chimpanzés. Elle avait fait beaucoup pour les créatures sauvages et continue de le faire encore aujourd’hui.

L’amour n’a pas de limites. Regardez l’amour inconditionnel de ce chimpanzé envers les personnes qui l’ont sauvée et aidée à retourner dans les bois. Avant de partir, elle exprime magnifiquement sa gratitude à l’équipe et au Dr Jane Goodall. Aujourd’hui c’est #WorldChimpanzeeDay 🎐 pic.twitter.com/FhC5ir3la9 – Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) 14 juillet 2021

La vidéo mentionnée ci-dessus, devenue virale, a été partagée sur la plateforme de microblogging Twitter par Sudha Ramen, responsable des services forestiers indiens, le 14 juillet pour célébrer la Journée mondiale des chimpanzés. La vidéo a été publiée pour la première fois en 2014 et est maintenant redevenue virale avec plus de 5 000 vues à ce jour. Dans sa légende, elle a écrit que l’amour n’a en effet pas de limites. L’amour inconditionnel et la gratitude du chimpanzé envers les personnes qui l’ont sauvé sont réconfortants.

Dans la vidéo, on peut voir Goodall et son équipe ouvrir une cage et laisser sortir le chimpanzé dans une forêt insulaire isolée qui protège ces créatures des braconniers et agit comme un foyer naturel. L’un des membres de l’équipe de sauvetage serre l’animal dans ses bras, après quoi la créature embrasse le primatologue, la laissant émue. La vidéo a recueilli de nombreux likes et commentaires, faisant un chemin dans le cœur des gens et faisant sourire leurs visages : faisant croire à beaucoup que la compassion est toujours là.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici