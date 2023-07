Une ancienne vidéo de Jaya Bachchan refait surface sur le web ; les internautes ont l’impression qu’elle ressemble et ressemble à Kangana Ranaut [WATCH]

Beaucoup de vieilles vidéos de célébrités de Bollywood refont surface sur le web. Le dernier en date est celui de Jaya Bachchan. Elle a été l’une des actrices les plus titrées de Bollywood. L’actrice as est apparue dans de nombreux films qui sont devenus des succès au box-office. Dans les années 80, elle était la meilleure actrice de la ville. Jaya Bachchan est aussi l’une des plus franches. Souvent, ses vidéos de scolarisation des paparazzi deviennent virales sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, une vieille vidéo d’elle racontant comment elle a ramassé des films qui n’étaient pas en phase avec la norme. Les internautes la comparent maintenant à Kangana Ranaut.

Jaya Bachchan est comparée à Kangana Ranaut

Lorsque la vidéo a été partagée sur Reddit, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’elle ressemblait à Kangana Ranaut. Beaucoup étaient d’accord avec cela aussi. Un commentaire disait: « Ngl, elle ressemble à du kangu ici. » Un autre a écrit : « Maintenant que vous l’avez dit, je ne peux pas l’ignorer. » L’un d’eux a même fait remarquer que son comportement dans la vidéo était très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Jaya Bachchan fait maintenant un retour au cinéma et on la verra dans le prochain film de Karan Johar, Rani Aur Prem Kii Kahaani. On la verra partager l’espace de l’écran avec Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra et d’autres.

Découvrez la vidéo de Jaya Bachchan ci-dessous :

