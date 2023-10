Une ancienne star du porno démantèle avec force les arguments selon lesquels la pornographie est « inoffensive » et lance un avertissement aux couples mariés

L’ancienne star du porno Brittni De La Mora a désormais pour mission de répandre l’Évangile et d’orienter les gens vers la vérité. Elle a récemment posé une question poignante : « Est-il acceptable de regarder du porno quand on est marié ? »

De La Mora et son mari, Richard, abordent souvent des questions difficiles concernant le sexe, le mariage et les relations, s’aventurant dans des questions comme celle-ci sur leur podcast populaire : «Parlons de pureté.»

Brittni a déclaré que cette question sur la pornographie et le mariage est une question fréquemment posée au couple, certains se demandant si la pornographie est une alternative réalisable à l’adultère. Cependant, avant d’aborder cette question, Richard a déclaré qu’il était nécessaire de revenir en arrière et de regarder le porno lui-même.

« Parlons d’abord du porno », dit-il. « Est-ce acceptable en général de regarder de la pornographie ? »

Richard et Brittni ont ensuite démantelé l’argument selon lequel la pornographie est inoffensive et ne fait de mal à personne – opinions exprimées par certains partisans et d’autres qui cherchent à écarter tout danger.

Brittni, qui a été une star de cinéma pour adultes pendant sept ans et connaît les horreurs et les parodies qui font rage au sein de l’industrie, a lancé une réprimande franche et flagrante à l’égard de la consommation de porno.

« Non, ce n’est pas bien de regarder du porno », a-t-elle dit. « Ce n’est pas parce que quelque chose est à votre disposition que vous devez l’utiliser. »

Écoutez Brittni et Richard expliquer :

Brittni a poursuivi : « Le porno est… une passerelle. Cela déclenche dans votre cerveau… les mêmes récepteurs dopaminergiques que la cocaïne. Il s’est donc avéré que cela crée une dépendance.

Elle a déclaré que la pornographie peut devenir une fixation et une sorte de drogue, entraînant les gens de plus en plus profondément dans l’abîme et leur nuisant en cours de route. Brittni a déclaré que la prise de conscience que ce contenu est profondément préjudiciable aux âmes, aux familles et aux mariages peut suffisamment ouvrir les yeux des gens pour leur permettre de « cesser de le regarder ».

Au-delà de cela, Richard a déclaré qu’il y avait un autre facteur en jeu : la déshumanisation de la création de Dieu.

« Lorsque vous regardez du porno… vous objectivez une femme ou un homme », a-t-il déclaré, soulignant que ces images, avec le temps, peuvent déformer l’esprit des gens et les amener à diminuer les personnes réelles qu’ils rencontrent. « Maintenant, vous prenez ces images, et ces images créent maintenant de faux fantasmes, en particulier dans votre mariage, de faux fantasmes en général. »

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

En plus de ces sujets, ils ont souligné le fait que la pornographie crée un isolement et peut conduire à une dysfonction érectile parmi d’autres problèmes personnels.

« Cela affecte non seulement votre âme, mais également votre corps », a déclaré Richard.

Après avoir établi tous les problèmes que la pornographie peut créer, le couple est revenu à la question initiale : est-il permis de regarder du porno dans le mariage ? Brittni s’est tournée vers les Écritures pour lancer son appel.

« Jésus dit que si vous regardez une autre femme avec convoitise, vous avez déjà commis un adultère », a-t-elle déclaré. « Dieu regarde d’abord votre cœur, et donc si vous êtes prêt à aller regarder une autre personne dans l’acte le plus intime… vous commettez déjà un adultère parce que vous le faites dans votre cœur. »

Les couples confrontés à des difficultés ne trouveront pas d’épanouissement dans la pornographie parce que la pornographie elle-même est nocive, et il y a généralement un problème fondamental qui doit être résolu pour trouver la guérison ou se remettre sur la bonne voie, a soutenu le couple.

Plutôt que de se tourner vers la pornographie lorsque des problèmes surviennent ou lorsque les rapports sexuels ne se produisent pas, ils affirment que les couples mariés doivent communiquer. Richard a soutenu que « l’intimité commence en dehors de la chambre » et doit commencer par de bonnes conversations qui vont au cœur du problème.

« Nous avons besoin d’amitiés solides au sein de notre mariage », a déclaré Brittni. « Vous vous sentez tous les deux entendus, vous vous sentez validés, vous vous sentez aimés, vous vous sentez acceptés – et cela déborde. »

Richard a conclu la conversation par une simple proclamation destinée aux célibataires et aux couples : « Il n’y a jamais de bon moment pour regarder du porno. »

« Ne laissez pas l’ennemi vous embêter », a-t-il déclaré. « ‘Oh, mais ça va pimenter mon mariage’, ou ‘Oh, c’est mieux.’ Non, ce sont les mensonges de l’ennemi. Tout ce que l’ennemi vous envoie est un mensonge.

