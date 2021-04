L’abus fait partie du contrecoup d’un tweet maintenant supprimé que James a envoyé mercredi soir.

« VOUS ÊTES SUIVANT #ACCOUNTABILITY, » James a écrit à côté d’un emoji de sablier, pour sous-titrer une photo de Nicholas Reardon, l’officier du département de police de Columbus qui a tué par balle Ma’Khia Bryant, 16 ans, alors qu’il répondait à un appel au 911.

Une vidéo de la caméra corporelle de Reardon montrait l’adolescent noir balançant un couteau sur une femme avant d’ouvrir le feu.

tu es celui qui crée plus de haine dans cette situation, clown pic.twitter.com/Pa5EU9MWNV – Logan Hall (@loganclarkhall) 21 avril 2021

LeBron a ensuite effacé son tweet incendiaire, tentant de s’expliquer en disant: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. [And] J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine

« Il ne s’agit pas d’un officier. Il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ », conclut-il.

Mais retirer les demandes initiales d’Internet et offrir une explication ne suffisait pas à calmer la foule en colère, et James a même été attaqué par d’autres athlètes professionnels pour l’explosion.

Le Huff, maintenant à la retraite, deux fois champion de la Série mondiale anciennement des Giants de San Francisco, s’est déchaîné en cinglant Lebron à travers un barrage de tweets.

AVERTISSEMENT: LANGUE FORTE

Hey @Roi James va te faire foutre pour avoir doxer un policier pour juste faire son travail Je parierais que si c’était ton fils sur le point d’être poignardé, tu chanterais un air différent de ta merde! @NBA est en baisse de 80% de l’audience au cours de la dernière année. 🖕🏼 – Aubrey Huff (@aubrey_huff) 21 avril 2021

«Hey King James, allez vous faire foutre d’avoir fait du doxer un policier parce qu’il fait juste son travail,» a commencé le premier, qui a été «aimé» par plus de 21 000 personnes partageant les mêmes idées.

«Je parierais que si c’était ton fils sur le point de se faire poignarder, tu chanterais un air différent, espèce de merde!»

« Vous êtes une des principales raisons pour lesquelles la NBA a perdu 80% de son audience au cours de la dernière année », il prétendait.

Tentant d’attirer l’attention sur l’hypocrisie de LeBron en employant une équipe de sécurité privée, Huff a insisté sur le fait que son héritage deviendrait « sans importance pour la plupart des Américains ».

« Peut vouloir déménager en Chine f * ck stick! » il lui a conseillé.

Les fouilles sur l’intellect de LeBron étaient également à l’ordre du jour, tandis que Huff a demandé au créateur de Twitter pourquoi le nom de James n’était pas censé être à la mode, mais celui de Brett Favre était plutôt à la suite des retombées liées à Derek Chauvin.

Aujourd’hui est le jour où @Roi James l’héritage ne sera pas pertinent pour la plupart des Américains. Peut-être voudra-t-il déménager en Chine! – Aubrey Huff (@aubrey_huff) 22 avril 2021

Pourquoi est-ce quand @Roi James lit-il un livre, il est toujours sur la première page? pic.twitter.com/YmAJ1eE6mg – Aubrey Huff (@aubrey_huff) 22 avril 2021

Signant en se moquant aussi de lui-même, Huff a suggéré que son maillot « juste peut être plus populaire qu’un maillot King James en ce moment. »

« Mais ça ne veut pas dire grand-chose, » plaisanta-t-il sèchement.