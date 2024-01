Une ancienne star de l’Alabama s’exprime sur l’exode du portail : “Il ne s’agit plus de gagner”

Alphonse Taylor est frustré.

L’ancien joueur de ligne offensive de l’Alabama, affectueusement surnommé Shank, a vu les membres de son bien-aimé Crimson Tide s’envoler vers des pâturages plus verts. Il ne s’agit pas de transférer des joueurs pour avoir plus de temps de jeu. Il comprend ça.

C’est différent.

“Les joueurs sont transférés tous les jours”, a-t-il publié mercredi sur “X”, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Cela ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c’est d’être à un match du match de championnat national et au lieu de revenir en arrière, vous transférez. En plus de cela, vous avez un entraîneur qui vient tout juste de participer au match de championnat national. Il ne s’agit plus de gagner.

Taylor, qui a joué de 2013 à 2016, a suscité de nombreuses réactions à ses commentaires sur les réseaux sociaux. Mercredi soir, a-t-il expliqué.

“Pour moi, voyant toutes les bêtes que nous avions revenir et connaissant la saison que nous avions, les gens nous ont en quelque sorte radiés au début de la saison de toute façon”, a-t-il expliqué à AL.com. « Dans un sens, nous avons dépassé nos objectifs. Je viens d’entendre la raison pour laquelle (l’ancien entraîneur de l’Alabama, Nick) Saban a pris sa retraite, à quel point il était fier d’avoir amené ces gars d’où ils étaient à là où ils sont maintenant. Être capable de faire tout ce travail dans tout ce qu’ils ont accompli et si près de tout gagner, sans même vous donner la chance de revenir et d’aller finir ce que vous avez commencé, j’ai l’impression que c’est une grande chose pour moi.

« Vous pouvez pointer du doigt Saban pour sa retraite. Eh bien, il a 72 ans. Il était temps pour lui de prendre sa retraite. Ce n’est pas comme si nous vous avions laissé entre les mains de personne. Nous faisons appel à (Kalen) DeBoer qui a participé au match de championnat national et qui comprend le niveau et le calibre dont vous avez besoin pour gagner. Ne lui laisser aucune chance a été la partie la plus frustrante.

“Le simple fait d’avoir des gars qui étaient titulaires, qui ne souffraient pas du temps de jeu ou quoi que ce soit, avoir ce genre de gars (quitter) est aussi très frustrant.”

EN RAPPORT: Kiffin troll sauvagement l’Alabama alors que Tide prend un énorme coup de portail

Bien sûr, les opposants aux médias sociaux se sont précipités, mais Taylor était prêt.

Jameson Williams a été transféré en Alabama depuis l’État de l’Ohio. Même chose, non ?

“Jameson Williams était receveur large 3 ou 4 à Ohio State”, a-t-il expliqué. « Il est instantanément devenu receveur 1 à Bama. Vous pouvez dire la même chose de (Jermaine) Burton. … Vous comparez là des pommes avec des oranges.»

Les critiques de Taylor mettent l’accent sur les relations. Les joueurs ne veulent pas jouer pour un entraîneur qu’ils ne connaissent pas.

“Désolé, je pensais juste que les coéquipiers faisaient partie d’une relation”, a-t-il répliqué. « Vous dites que tout est question de relations. Eh bien, tu vas avoir du mal à me le prouver quand tu laisses 80 gars en suspens pour aller jouer avec 80 nouveaux gars.

Ne vous méprenez pas sur l’ancien garde de droite. Il sait que le jeu est devenu un business.

“Il ne s’agit absolument pas de gagner”, a-t-il souligné. “Il ne s’agit certainement pas d’être fier de quelque chose que vous avez construit et de vouloir terminer quelque chose que vous avez commencé.”

Encore une fois, il n’est pas en colère contre les gars qui ont été transférés. C’est peut-être le point le plus important qu’il a avancé. « La compréhension écrite est assez difficile pour beaucoup de personnes qui répondent. … Les gens changent tous les jours. C’est plutôt la situation. De quelle situation sortez-vous. Vous êtes à deux victoires de tout gagner.

Taylor, entraîneur de ligne offensive à l’école secondaire Alma Bryant, sait que son opinion ne sera pas la plus populaire auprès des gens. « Je viens d’une époque où je passais cinq ans à Bama. J’ai passé du temps assis derrière des gens formidables. Donc, je sais ce que c’est que de construire et de partir de zéro. … Maintenant, j’ai l’impression que personne ne veut tenir le coup. Personne ne veut construire.

Il y a toujours des exemples de gars de l’Alabama qui sont transférés pour les bonnes raisons. Taylor cite Jerome Ford, qui a quitté Tuscaloosa pour Cincinnati et a trouvé son chemin vers la NFL.

“Je ne comprends tout simplement pas les gars qui partent pour la première journée”, a-t-il déclaré. “C’est essentiellement votre équipe, et vous n’allez pas tenir le coup.”

EN RAPPORT: Recevez les dernières nouvelles sur toutes les nouvelles des transferts en Alabama

Mark Heim est journaliste pour The Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @Mark_Heim. Il peut être entendu sur « The Opening Kickoff » sur WNSP-FM 105,5 FM en version mobile ou sur l’application gratuite Sound of Mobile de 6h à 9h tous les jours.