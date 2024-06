Une ancienne star de l’AEW officiellement ajoutée à la liste de la WWE

L’ancien vedette de l’AEW a fait des vagues en rejoignant officiellement la liste de la WWE, se préparant pour des débuts très attendus dans le cercle carré.

Ethan Page a surpris les fans avec sa première apparition dans l’épisode de NXT du 28 mai, où il s’est non seulement révélé comme le coupable des attaques contre Noam Dar et Oro Mensah, mais a également déchaîné sa fureur sur nul autre que le champion NXT Trick Williams.

Après cette entrée percutante sur la scène NXT, Page n’a pas perdu de temps pour consolider sa présence en exigeant une chance au championnat convoité de Trick lors du prochain événement NXT Battleground.

Maintenant, avec son ajout à la page de liste de la WWEla biographie de Page en dit long sur sa personnalité :

«Quand vous pensez aux NXT Superstars, un seul nom incarne l’essence de ‘All Ego’.

Ethan Page s’est écrasé sur NXT, perturbant le statu quo en ciblant non seulement Noam Dar mais également le champion NXT, Trick Williams, bien qu’il ne soit pas une superstar officielle à l’époque.

Armé d’un esprit vif, de formidables capacités sur le ring et d’une puce imposante sur l’épaule, Page promet d’être une force avec laquelle il faut compter en tant que superstar de NXT, laissant les fans impatients d’assister à ses pitreries imprévisibles.

En plus des débuts électrisants de Page, l’événement NXT Battleground de ce soir s’apprête à présenter un affrontement entre la championne des TNA Knockouts Jordynne Grace et Roxanne Perez pour le championnat féminin NXT, promettant une soirée d’action palpitante et d’intenses confrontations.

