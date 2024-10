Une ancienne star de la WWE fait ses débuts sur AEW Dynamite

WWE/AEW



Une ancienne star de la WWE a fait ses débuts dans l’épisode d’AEW Dynamite de ce soir alors qu’il rejoignait officiellement une nouvelle faction.

Dans un segment en coulisses, Renée Paquette était en train d’entendre MVP, cependant, il a été interrompu par Prince Nana.

Notant que MVP avait parlé « vraiment épicé » de lui et de Swerve la semaine dernière, Nana a rappelé à MVP qu’il était à l’origine un lutteur de métier et qu’il n’hésiterait pas à lacer ses bottes.

Cependant, MVP a rétorqué que ce que Nana disait ressemblait à une plainte et qu’il ne traitait pas les plaintes, mais « il le fait », comme il l’a souligné hors écran.

Shelton Benjamin est ensuite apparu dans un costume élégant alors que MVP le présentait comme son partenaire commercial et le « président de notre service des plaintes ».

Benjamin a été vu pour la dernière fois à la WWE en septembre 2023, mais a depuis participé à de nombreuses promotions indépendantes.

MVP et Benjamin étaient membres de Hurt Business à la WWE aux côtés de Bobby Lashley et Cedric Alexander, Lashley ayant également récemment quitté la WWE.

Ailleurs dans Dynamite de ce soir, c’était le 5e anniversaire de la diffusion de l’émission, couronné par un événement principal mettant en vedette Bryan Danielson contre Kazuchika Okada.

Plus tôt dans la série, l’autre grand match de championnat entre Will Ospreay et Ricochet n’a pas eu une fin décisive après l’intervention de Konosuke Takeshita.

MVP présente son partenaire commercial….Shelton Benjamin ! Montre #AEWDynamitele 5ème anniversaire de LIVE sur TBS !@RenéePaquette | @Le305MVP | @Sheltyb803 pic.twitter.com/NWcKmCpRil – Toute la lutte d’élite (@AEW) 3 octobre 2024

