Une ancienne star de la WWE commente la blessure graphique de Drew McIntyre lors du Bad Blood PLE 2024

Comme on l’a vu lors du WWE Bad Blood PLE 2024, CM Punk a vaincu Drew McIntyre à l’intérieur de la structure Hell in a Cell. McIntyre a été légitimement ouvert et avait besoin de points de suture.

McIntyre a partagé une photo graphique de sa blessure sur les réseaux sociaux et l’ancien WWE Ryback a commenté le sujet…

« Je n’ai jamais fait cela ou quoi que ce soit de proche avec aucun de mes adversaires. Je dirais que celui qui lui a fait ça est plus qu’imprudent et très dangereux de travailler avec lui.

Dave Meltzer de F4WOnline.com a noté ce qui suit concernant le spot…

« On parle beaucoup de deux poids, deux mesures, les gens qui critiquaient le fait que certains coups de feu du président d’AEW soient restés silencieux à ce sujet. Je ne suis fan d’aucun de ces coups de tête. Punk a tiré en arrière au-dessus de la tête, mais il ne l’a pas fait avec toute sa force, mais ce n’était pas non plus une boîte à outils truquée. Cela a semblé fort à l’impact. McIntyre et Punk ressentaient apparemment tous les deux vraiment le match et c’était ce qu’aurait dû être un match Hell in a Cell mettant fin à une querelle.

Selon PWInsider.com, le sentiment dans les coulisses était que Punk et McIntyre ramenaient un sentiment de danger pour lequel les matchs en cage étaient connus dans le passé. Il a également été noté que Punk s’était effondré après sa victoire pour vendre l’impact du match.