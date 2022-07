Une ancienne star de la course automobile américaine poignardée à mort dans une station-service

Bobby East a été tué à la suite d’une altercation dans une station-service du sud de la Californie

Bobby East, le pilote de stock car américain qui s’est fait connaître dans le monde de la NASCAR, est décédé après avoir été poignardé lors d’une altercation dans une station-service du sud de la Californie. Il avait 37 ans.

Un communiqué publié samedi par le département de police de Westminster a identifié East comme l’homme décédé dans une station-service 76 mercredi dernier. Le suspect, Trent William Millsap, a été tué par la police d’Anaheim vendredi alors qu’ils tentaient de l’appréhender.

Aucun motif n’a encore été établi dans la mort d’East, mais la police a ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort – ainsi que sur la fusillade mortelle de Millsap par des agents qui l’ont arrêté.

La police a déclaré être arrivée à la station-service vers 18 heures, heure locale, mercredi dernier, où East a été découvert souffrant d’un coup de couteau. Le suspect avait quitté les lieux.

East a ensuite été emmené à l’Université de Californie, Irvine Medical Center, où il est décédé peu de temps après.

“NASCAR est attristé d’apprendre le décès tragique de Bobby East“, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“Nous adressons nos plus sincères et sincères condoléances à la famille et aux amis de Bobby, un vrai coureur.”

Très triste d’apprendre l’incident tragique impliquant le pilote Legend USAC Bobby East. C’était un sacré timonier. Pensées et prières à sa famille – Todd Bodine (Officiel) (@Team_Onion) 16 juillet 2022

🚨 #Communiqué de presse: Homicide à la station-service Le 13 juillet 2022, vers 17 h 51, des agents du WPD ont répondu à la station-service 76 (6322 Westminster Blvd.) concernant un coup de couteau. Trent William Millsap est soupçonné d’avoir poignardé la victime. Lire le communiqué complet : https://t.co/RWqrzwxjAi pic.twitter.com/NKGcNcrrRz – Westminster PD (CA) (@WestminsterPDCA) 14 juillet 2022

Le vétéran de NASCAR Todd Bodine a également parlé de son chagrin en ligne, tweetant: «Très triste d’apprendre l’incident tragique impliquant le pilote Legend USAC Bobby East. C’était un sacré timonier.”

East venait d’une famille de coureurs, avec son père Bob un éminent dans la construction de voitures à piste courte. Il a remporté le titre National Midgets de l’USAC en 2004 et remporté les championnats Silver Crown 2012 et 2013.

Sa liste de réalisations montre également 56 victoires dans des courses sanctionnées par l’USAC – dont 48 dans des divisions nationales.

En 2001, East est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune pilote à remporter une course USAC National Midget. Il n’avait que 16 ans à l’époque.

Il a ensuite fait 11 départs dans ce qui est maintenant connu sous le nom de NASCAR Xfinity Series.

Les autorités de Westminster ont ajouté que l’auteur présumé, âgé de 27 ans, était en liberté conditionnelle pour vol à main armée au moment des coups de couteau et faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt pour une violation distincte de la libération conditionnelle.

LIRE LA SUITE: Un olympien américain “presque aveuglé” après une agression sauvage (VIDEO)