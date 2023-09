Une ancienne star anglaise dit à Jordan Henderson qu’il a « mis en péril » sa carrière internationale

Joe Cole pense que Jordan Henderson a mis sa carrière en Angleterre en danger en optant pour un transfert en Saudi Pro League cet été.

Henderson a rejoint Al Ettifaq de Steven Gerrard en provenance de Liverpool, dans un changement qui a provoqué une large condamnation compte tenu de l’alliance précédente du milieu de terrain avec la communauté LGBTQ+.

Le joueur de 33 ans a conservé sa place dans la dernière équipe anglaise de Gareth Southgate, jouant les 90 minutes complètes alors que les Three Lions ont fait match nul 1-1 contre l’Ukraine lors des qualifications pour l’Euro 2024 samedi – mais il avait l’air en retard par rapport à ses coéquipiers, tous dont exercent leur métier en Premier League, en Liga ou en Bundesliga.

Henderson a remporté sa 78e sélection en Angleterre contre l’Ukraine (Crédit image : Getty Images)

Et, parlant en tant qu’expert sur Canal 4, Cole a exprimé des doutes quant à l’inclusion d’Henderson à l’avenir. L’ancien joueur de Chelsea, Liverpool et West Ham a déclaré : « Lorsque vous êtes en compétition avec les joueurs avec lesquels Henderson est en compétition – [Declan] Riz, [Jude] Bellingham, [James] Ward-Prowse, [Kalvin] Phillips – ils jouent tous en Ligue des Champions [and Europa League].

« Est-ce qu’il va être aussi vif qu’il l’était ? Il faut se rappeler les marges avec lesquelles l’Angleterre s’est retirée contre la France lors de la dernière Coupe du Monde.

« Vous devez être très vif, chaque joueur sur le terrain. Henderson saura qu’il met son avenir en Angleterre en danger. »

Cole a également critiqué Henderson pour une interview qu’il a donnée avec L’Athlétisme plus tôt cette semaine, défendant sa décision de s’installer en Arabie Saoudite – un pays où l’homosexualité est passible de la peine de mort. Il ajouta:

« Bien sûr, je peux comprendre [why LGBTQ+ fans are angry]. Je le vois des deux côtés. C’est difficile d’en parler.

« Je pense que Jordan a commis une erreur [in his interview] C’est après, quand il a dit qu’il n’y allait pas pour l’argent. C’est un contrat énorme. »

