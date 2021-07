Une ancienne route romaine plus ancienne que Venise découverte sous une lagune en Italie

Les archéologues ont trouvé une voie romaine et de vastes colonies autour d’elle sous une lagune de Venise, une baie peu profonde et fermée de la mer Adriatique en Italie. Les structures découvertes peuvent avoir des siècles de plus que la ville de Venise, qui en elle-même a 1500 ans. Les archéologues pensent que les gens de l’époque romaine pouvaient accéder à la vaste zone par voie terrestre, qui est maintenant recouverte par la lagune et submergée dans l’eau.

À l’aide de SONAR, les chercheurs ont cartographié le fond de la lagune et ont trouvé des preuves de 12 structures anciennes dans le canal de Treporti, une zone de 1140 mètres de long dans la lagune. Les structures, qui mesurent jusqu’à 52,7 mètres de long et jusqu’à 2,7 mètres de haut, sont alignées dans la direction nord-est. Parmi les structures, quatre étaient relativement grandes, avec une longueur de 134,8 mètres et une hauteur pouvant atteindre quatre mètres.

Des études antérieures de la région avaient découvert des pierres qui étaient utilisées par les Romains pour construire des routes et qui étaient similaires aux pierres de pavage modernes. Selon les archéologues, la découverte de pavés indiquait que les structures sous la lagune pourraient avoir été alignées le long d’une route. La plus grande de ces structures, selon les chercheurs, était probablement un port potentiel.

Les archéologues suggèrent également que la route pourrait avoir été connectée à un réseau plus large. Les voyageurs et les marins, voyageant entre la lagune de Venise du Nord et la ville de Chioggia, ont peut-être utilisé un tel réseau de routes dans la région italienne de la Vénétie.

Cependant, l’origine précise de la route et des structures n’est pas déterminée. Les scientifiques ne sont pas non plus en mesure de découvrir combien de temps les structures ont été utilisées avant d’être immergées dans l’eau.

Les chercheurs disent qu’au cours des 2000 dernières années – depuis l’époque romaine, le niveau de la mer dans la région a connu une élévation allant jusqu’à huit pieds. « La lagune de Venise s’est formée à partir de la principale élévation du niveau de la mer après la dernière glaciation, c’est donc un processus à long terme », a déclaré Fantina Madricardo, l’auteur principal de l’étude, dans un déclaration à vivre la science. L’étude a été publiée le 22 juillet dans Rapports scientifiques, une revue Nature.

