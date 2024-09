Une ancienne responsable des relations publiques a affirmé qu’elle restait sur ses gardes à chaque fois qu’une fête Diddy avait lieu : « Mes sens Spidey étaient en état d’alerte »

Sean Combs alias P. Diddy a été arrêté à New York plus tôt ce mois-ci à la suite d’une enquête fédérale. Le rappeur et homme d’affaires de 54 ans fait face à plusieurs accusations, notamment de racket, de trafic sexuel et de transport pour se livrer à la prostitution. L’une des affirmations les plus importantes de l’acte d’accusation de 14 pages est que le magnat a organisé des soirées sexuelles pendant des années. Aujourd’hui, une ancienne responsable des relations publiques qui a travaillé avec Combs se souvient de la façon dont elle restait en état d’alerte lors de ses soirées largement discutées.

Selon des documents juridiques, Diddy détenait ce que l’on appelle des « Freak Offs ». Il a été allégué qu’au cours de ces événements, des femmes ont été contraintes à commettre des actes sexuels et ont été enregistrées pendant qu’elles le faisaient. De plus, il a été affirmé que des drogues étaient également présentes lors de ces réceptions. Des clips vintage de célébrités parlant des soirées de Diddy sont apparus après son arrestation. Par exemple, dans une interview en 2004 avec Pierre roulante Usher a parlé d’avoir vu diverses personnes se livrer à des relations sexuelles et avoir des orgies lorsqu’il assistait à une fête lorsqu’il était adolescent.

TMZ a récemment publié un documentaire – La chute de Diddy : l’acte d’accusation – qui présente des interviews d’un certain nombre d’anciens associés de l’interprète de « Victory ». Le Dr LaJoyce Brookshire – un vétéran de la publicité qui a travaillé avec Diddy sur son label Bad Boy Entertainment – ​​était l’une des personnes interrogées. Tout en partageant ses réflexions, elle a expliqué que ses « sens d’araignée » s’éteignaient lorsqu’il s’agissait des soirées de son ancien collègue :

Mes sens d’araignée étaient toujours en alerte. Et je sais qu’il n’y a plus de sécurité après une certaine heure quand il y a des boissons qui coulent à flot et des gens derrière votre dos qui se droguent dans les toilettes, et 2 ou 3 personnes qui sortent ensemble d’une salle de bain… alors est-ce possible ? Absolument. L’ai-je vu ? Non, je ne suis jamais resté à la fête assez tard pour voir.

Dr Brookshire (via Le New York Post ) lui a demandé si elle ressentait des ondes négatives, et elle a répondu : « Oui, je l’ai senti. » Comme cela a été mentionné, Sean Combs était connu pour avoir organisé divers événements, notamment des soirées entièrement blanches. À ce stade, une grande partie des spéculations entourant les événements allégués doivent être prises avec des pincettes. Cependant, les enquêteurs fédéraux disposent de conclusions qui semblent indiquer que les activités sexuelles étaient bel et bien supervisées par le fondateur de Sean John.

En mars dernier, des agents fédéraux ont perquisitionné les maisons de Diddy en Californie et en Floride et, à l’époque, ils auraient recherché des documents et des appareils électroniques dans le cadre d’une opération de trafic sexuel. Tout récemment, il a été révélé que 1 000 bouteilles de lubrifiant ont été retrouvées au milieu des raids. L’avocat du lauréat d’un Grammy, Marc Agnifilo, s’est adressé au lubrifiant, rejetant l’idée qu’il y avait tant de bouteilles et disant qu’il ne savait pas d’où venaient les bouteilles. Agnifilo a également soutenu que s’il y avait de grandes quantités de lubrifiant, c’était parce que son client « achète en gros ».

Après l’arrestation de Puff Daddy à Manhattan, la plupart des des amis célèbres ne se sont pas prononcés sur ses démêlés juridiques. Le spécialiste des relations publiques Evan Nierman a depuis estimé que les stars essayaient intentionnellement de se « distancier » de lui pour ne pas braquer les projecteurs sur elles-mêmes. Une réaction cependant est venue de Ray J, l’ami de longue date de Diddy, qui a dit l’industrie musicale dans son ensemble est toujours « sous le choc » de la situation et essaie simplement de la gérer.

Sean Combs est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il attend son procès. Selon des informations récentes, il était également sous surveillance pour suicide. Le temps nous dira si d’autres pourraient partager des commentaires sur leurs prétendues expériences avec Diddy et ses activités personnelles, comme l’a fait le Dr Brookshire.