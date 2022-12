Une ancienne paralympienne raconte que le département des anciens combattants des députés lui a proposé la mort assistée

Un ancien membre paraplégique de l’armée canadienne a choqué jeudi les députés en témoignant que le ministère des Anciens Combattants lui avait offert, par écrit, la possibilité d’une mort médicalement assistée – et avait même proposé de fournir l’équipement.

La caporale à la retraite Christine Gauthier, qui a représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016 et aux Jeux Invictus la même année, a pris la parole devant le comité des anciens combattants de la Chambre des communes et a accepté de fournir une copie de la lettre.

«En ce qui me concerne, j’ai une lettre dans mon dossier, car j’ai dû faire face à cela aussi», a déclaré Gauthier, faisant référence au débat sur l’option d’aide médicale à mourir (AMM) offerte aux anciens combattants.

“J’ai une lettre disant que si vous êtes si désespérée, madame, nous pouvons vous offrir l’AMM, l’aide médicale à mourir”, a déclaré Gauthier qui s’est d’abord blessée au dos lors d’un accident d’entraînement en 1989.

Témoignant en français, elle a déclaré qu’elle se battait depuis cinq ans pour une rampe d’accès pour fauteuils roulants à domicile et a exprimé ses inquiétudes concernant l’offre d’aide à la mort dans une récente lettre au premier ministre Justin Trudeau.

« J’ai envoyé une lettre au premier ministre Trudeau et qu’ils [Veterans Affairs] m’a offert l’AMM et m’a fourni l’équipement », a déclaré Gauthier.

Gauthier n’a pas précisé quand l’offre d’aide à mourir a été faite, si elle provenait d’un gestionnaire de cas ou d’un agent des services aux anciens combattants, ni quand elle a écrit au premier ministre.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a révélé la semaine dernière lors d’un témoignage devant le même comité que quatre – peut-être cinq – cas d’anciens combattants canadiens ayant reçu l’option AMM par un agent des services aux anciens combattants maintenant suspendu ont été renvoyés à la GRC.

MacAulay a exhorté les autres anciens combattants qui auraient pu vivre des expériences similaires à se manifester.

Le ministre des Anciens Combattants Lawrence MacAulay se lève pendant la période des questions le 18 novembre à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les responsables du ministère ont déclaré à CBC News qu’ils ne pouvaient pas confirmer si l’incident impliquant Gauthier représentait un nouveau cas ou était quelque chose sur lequel le ministère enquêtait déjà.

Lors de son témoignage la semaine dernière, MacAulay a présenté au comité quatre cas dont il a dit que le ministère était certain et qui avaient été découverts dans le cadre d’un examen des dossiers lancé l’été dernier.

L’agent des services aux anciens combattants qui aurait fourni les conseils a été démis de ses fonctions pendant que le ministère et la GRC enquêtent.

“Nous restons convaincus que tout cela est lié à un seul employé, et ce n’est pas un problème généralisé ou systémique”, a déclaré MacAulay au comité la semaine dernière.

Un autre ancien combattant qui a témoigné jeudi, le caporal à la retraite Bruce Moncur, a déclaré que lors d’une réunion il y a deux semaines, un sous-ministre du ministère avait tenté d’assurer à un comité consultatif composé d’anciens combattants que ce à quoi ils étaient confrontés était un incident isolé.

“Cinq jours plus tard, nous avons découvert par les médias que ce n’étaient que des mensonges”, a déclaré Moncur. “Nous avons donc, littéralement, un sous-ministre adjoint qui ment aux visages des anciens combattants cinq jours avant que la vérité ne soit révélée. Alors, j’ai dit, c’est pour le moins décourageant.”

‘Je suis sous le choc’

Un porte-parole de MacAulay a déclaré jeudi soir que le comité consultatif avait reçu les informations les plus récentes dont disposait le ministère au moment de la réunion.

La députée néo-démocrate Rachel Blaney, membre du comité, s’est dite ébranlée par ce qu’elle a entendu jeudi.

“Je veux juste présenter mes plus sincères excuses”, a-t-elle dit à Gauthier. “Je suis juste, je suis sous le choc. Et je vous remercie d’avoir apporté cette réalité [to the committee].”

La question de savoir ce qui se passe à Anciens Combattants et si le gouvernement libéral maîtrise le problème a été posée au premier ministre lors d’un point de presse jeudi.

Le premier ministre Justin Trudeau tente de rassurer les anciens combattants sur le fait que les employés du ministère associés aux offres d’aide à la mort n’ont plus de contact avec les clients du ministère. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Trudeau a tenté de se rassurer, affirmant que les employés en question n’avaient plus de contact avec les anciens combattants. Il a également reconnu que ces cas s’inscrivaient dans un débat plus large sur l’expansion de l’aide médicale à mourir au Canada pour inclure les personnes atteintes de maladie mentale.

Cela pourrait devenir une option au printemps prochain.

“La question de l’aide médicale à mourir est un choix profondément personnel et extraordinairement difficile que les individus et les familles doivent faire de la manière la plus réfléchie et la mieux soutenue possible”, a déclaré Trudeau.

“Nous comprenons que nous assurer que nous respectons les droits des personnes et leurs choix, tout en protégeant les plus vulnérables, est un équilibre très important mais difficile à établir.”