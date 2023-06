Une ancienne ministre dit que la réponse du premier ministre du N.-B. à sa démission « en dit long »

Alors que le premier ministre Blaine Higgs parlait jeudi à l’Assemblée législative de sa conviction que la dysphorie de genre est devenue « à la mode » et que son acceptation croissante nuit aux enfants et exclut les parents, la ministre Dorothy Shephard s’est levée et a quitté la chambre.

Elle est revenue voter avec cinq de ses collègues pour une motion de l’opposition contre la volonté de Higgs.

Puis elle a enlevé sa plaque nominative de son bureau, l’a mise dans son sac à main et a remis au premier ministre progressiste-conservateur une lettre manuscrite de deux phrases de démission de son poste de ministre du Développement social.

« Il a dit: » Eh bien, c’est bien de le faire tôt « », a déclaré Shephard Matin d’information Saint John vendredi, au lendemain de la séance dramatique de la législature.

C’était sa réponse, et je ne l’oublierai jamais. »

La lettre de démission en deux phrases de Shephard à Higgs indiquait qu’elle était effective immédiatement. (Alix Villeneuve/Radio Canada)

Shephard a déclaré que la réponse de Higgs « dit tout » et a peut-être indiqué qu’il envisageait déjà un remaniement ministériel.

« Je ne crois pas qu’il soit habitué à ce que les gens lui tiennent tête, et je l’ai certainement fait à plusieurs reprises ces dernières années », a-t-elle déclaré. « Peut-être que c’est de la colère, peut-être que c’est de la surprise. C’est difficile pour moi d’être à sa place, donc je ne peux parler qu’à moi-même, mais c’était aussi décevant que je le pensais. »

ÉCOUTEZ | Dorothy Shephard raconte à l’animatrice Julia Wright ce qui l’a amenée à quitter l’armoire PC au Nouveau-Brunswick : Matinée d’information – Saint John10:34Dororthy Shephard démissionne de son poste de ministre du Développement social La députée de Saint John-Lancaster, Dororthy Shephard, explique pourquoi elle a démissionné du cabinet PC hier.

La rhétorique du premier ministre sur la révision de la politique d’éducation destinée à protéger les étudiants LGBTQ – un problème qu’elle a décrit comme « mal géré » – a peut-être été la goutte d’eau pour elle, mais elle a dit que cela venait après des années à essayer de travailler sous le « difficile » de Higgs. style de leadership.

Shephard est le troisième ministre à démissionner du cabinet, les deux autres étant l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui siège maintenant en tant qu’indépendant, et l’ancien vice-premier ministre Robert Gauvin, qui siège maintenant en tant que libéral.

Shephard a déclaré qu’elle avait du mal avec son style de leadership depuis le début – Higgs est premier ministre depuis 2018 – mais surtout depuis octobre 2021.

Ce mois-là, elle a envoyé une lettre de six pages à Higgs exprimant ses inquiétudes concernant sa prise de décision unilatérale. Elle a dit qu’ils ne s’étaient rencontrés pour parler de la lettre qu’en janvier, et même alors, elle n’avait pas l’impression qu’ils allaient nulle part.

« Je ne peux pas dire qu’il y ait eu quoi que ce soit de productif qui en soit ressorti », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Dorothy Shephard, ministre du Développement social, démissionne du cabinet : Dorothy Shephard démissionne du cabinet Dans une note adressée au premier ministre, le ministre du Développement social a déclaré : « Je ne peux plus rester dans votre cabinet.

Shephard était ministre de la Santé à l’époque, aidant à diriger la réponse de la province au COVID-19. CBC News a demandé à Shephard une copie de la lettre.

Shephard et Cardy ont tous deux cité la prise de décision unilatérale de Higgs et le manque de considération pour d’autres points de vue parmi leurs raisons de démissionner du cabinet.

Cardy a cité Higgs en disant « data my ass » en réponse aux chiffres sur l’immersion française. Higgs a déclaré que ces chiffres auxquels il faisait référence n’étaient « pas pertinents » pour le problème en question.

Interrogé jeudi sur les préoccupations de Shephard, Higgs a déclaré que « chacun avait son propre point de vue ».

« Nous avons accompli beaucoup de bonnes choses malgré Blaine Higgs »

Shephard a déclaré que depuis qu’elle avait envoyé sa lettre en 2021, elle s’était engagée envers elle-même et envers ses collègues à rester et à faire le plus de bien possible.

« J’ai juste baissé la tête et j’ai fait mon travail et j’ai parlé quand j’en avais besoin », a-t-elle déclaré.

Mais l’examen de la politique 713 était la « tête de pont », a-t-elle déclaré.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a déclaré que la politique rend désormais obligatoire l’obtention du consentement parental pour utiliser le nom et le pronom choisis par un enfant, même de manière informelle en classe. L’ensemble du processus d’examen et les résultats ont été critiqués par plusieurs, y compris le défenseur des enfants et des jeunes, l’Association des psychologues scolaires du Nouveau-Brunswick et l’Association canadienne des libertés civiles.

La motion de l’opposition adoptée par l’Assemblée législative jeudi appelait à des consultations sur la politique du défenseur des enfants et des jeunes Kelly Lamrock, avec un rapport en août.

Deux députés qui ont également quitté le cabinet de Higgs, Dominic Cardy et Robert Gauvin, regardent le premier ministre parler aux médias après la démission de Dorothy Shephard. (Jacques Poitras/CBC)

Shepherd a déclaré que lors de l’examen du 713, la réponse du premier ministre aux opinions divergentes au sein de son propre caucus lui avait montré qu’elle ne pouvait plus rien faire qui justifierait de rester.

« Nous avons accompli de bonnes choses sous Blaine Higgs et je crois que nous avons accompli beaucoup de bonnes choses malgré Blaine Higgs qui a été défié et défié et défié », a-t-elle déclaré.

Le député provincial de Saint John Lancaster est en poste depuis 13 ans. Elle a dit qu’elle se représenterait, mais pas si Higgs est toujours chef du parti.

Elle a déclaré que plusieurs autres députés partageaient son point de vue et ont laissé entendre qu’il pourrait y avoir de nouveaux troubles au sein du parti.

« J’ai dit cela clairement à beaucoup de mes collègues. Vous savez, certains d’entre nous auront une date d’expiration, et nous devons reconnaître quand cette date d’expiration a pu arriver. »