Une ancienne législatrice afghane abattue par des hommes armés dans sa maison de Kaboul

Les hommages ont afflué lundi pour une ancienne législatrice afghane qui a été tuée par balle par des hommes armés chez elle dans la capitale de Kaboul la veille. C’était la première fois qu’un législateur de l’administration précédente était tué dans la ville depuis la prise de pouvoir des talibans.

Mursal Nabizada faisait partie des rares femmes parlementaires qui sont restées à Kaboul après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. La police a déclaré qu’un de ses gardes du corps avait également été tué lors de l’attaque de dimanche.

Karen Decker, chargée d’affaires américaine pour l’Afghanistan, a tweeté : “Tenez les auteurs responsables !”

“En colère, le cœur brisé par le meurtre de Mursal Nabizada – une perte tragique. J’offre à la famille de Mursal mes condoléances et j’espère les voir obtenir justice pour cet acte insensé”, a également déclaré Decker dans son tweet.

Le frère de Nabizada a également été blessé dans l’attaque, selon Khalid Zadran, porte-parole du chef de la police de Kaboul dans l’administration talibane. Une enquête policière était en cours, a-t-il ajouté.

Hannah Neumann, membre du Parlement européen, a également tweeté ses condoléances. “Je suis triste et en colère et je veux que le monde sache ! Elle a été tuée dans l’obscurité, mais les talibans construisent leur système d’apartheid de genre en plein jour”, a déclaré Neumann.

Plus tôt, le chef de la police locale, Hamidullah Khalid, a déclaré qu’un autre agent de sécurité avait fui les lieux avec de l’argent et des bijoux.

Abdullah Abdullah, un haut responsable de l’ancien gouvernement afghan soutenu par l’Occident, s’est dit attristé par la mort de Nabizada et espérait que les auteurs seraient punis. Il la décrit comme une “représentante et servante du peuple”.

Nabizada a été élu en 2019 pour représenter Kaboul et est resté en fonction jusqu’à la prise de pouvoir des talibans. Elle était originaire de la province orientale de Nangarhar. Elle a également travaillé au sein d’un groupe privé non gouvernemental, l’Institut de recherche et de développement des ressources humaines.

Après leur prise de pouvoir, les talibans ont d’abord déclaré qu’ils n’imposeraient pas les mêmes règles sévères à la société que lors de leur premier règne en Afghanistan à la fin des années 1990.

Mais ils ont progressivement imposé davantage de restrictions, en particulier aux femmes. Ils ont interdit aux femmes et aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année, leur ont interdit la plupart des emplois et ont exigé qu’elles se couvrent le visage lorsqu’elles sont à l’extérieur.