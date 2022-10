Une ancienne infirmière de la Colombie-Britannique accusée d’exploitation financière de 25 000 $ – Kelowna Capital News

Une ancienne infirmière auxiliaire de la Colombie-Britannique fera face à une audience disciplinaire de 10 jours en décembre sur des accusations d’avoir exploité une femme pour 25 000 $.

Le British Columbia College of Nurses and Midwives accuse Mateaki Hammond d’entretenir une relation avec une femme connue sous le nom de “BB”, de l’éloigner de ses amis et de sa famille, puis de l’exploiter pour des milliers de dollars sur une période de quatre ans.

Entre le 1er août 2014 et le 22 juillet 2016, Hammond a reçu six dépôts ou traites bancaires des comptes bancaires de BB, chacun variant entre 1 000 $ et 12 000 $, selon le collège. Quatre provenaient de la marge de crédit de BB, un provenait de son compte Visa et un provenait de son compte de chèques, selon le collège. Au total, ils s’élevaient à 25 000 $.

En octobre 2016, Hammond s’est ensuite rendue à la banque de BB avec elle pour demander une augmentation de 100 000 $ de la marge de crédit de BB, selon le collège. Enfin, le 29 juin 2017, le collège dit que Hammond est retourné à la banque de BB avec elle, cherchant à retirer les fonds personnels de BB.

Dans chaque cas, le collège affirme que Hammond n’a pas correctement pris en compte les meilleurs intérêts de BB et a enfreint les normes professionnelles de pratique éthique et de conflit d’intérêts.

Le collège affirme que l’inconduite présumée s’est produite alors que Hammond était inscrit auprès d’un collège prédécesseur connu sous le nom de College of Licensed Practical Nurses of BC Hammond, qui s’appelle « Matty » selon le registre en ligne du BC College of Nurses and Midwives, n’a pas été autorisés à pratiquer depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle leur permis a été annulé.

L’audience doit se dérouler du 8 au 9 décembre, du 12 au 16 décembre et du 19 au 21 décembre, à partir de 10 heures chaque jour.

