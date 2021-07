Une ancienne épave égyptienne vieille de 2 200 ans découverte en mer Méditerranée

Des archéologues ont récemment découvert une épave vieille de 2 200 ans dans la mer Méditerranée. Le navire aurait coulé dans la mer après avoir été touché par la chute des débris du temple d’Amon, qui a été détruit lors d’un tremblement de terre. L’épave a été retrouvée par des archéologues sous l’ancienne ville d’Héracléion sur la côte nord de l’Égypte. La ville était tombée dans les eaux profondes de l’océan il y a près de 1 200 ans après avoir été détruite par des tremblements de terre. En explorant et en collectant les vestiges de la ville antique, les archéologues ont trouvé l’épave du vieux navire.

Selon les rapports, le navire a été identifié comme une « cuisine rapide » et mesurait 82 pieds de long. Le corps du navire a été construit avec une quille plate, une caractéristique commune trouvée dans les navires pour naviguer sur le Nil et le delta.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a déclaré que des preuves suggèrent que le navire a été construit en Égypte.

Le navire est maintenant sous 16 pieds d’argile sur le fond marin. Des débris du temple y ont également été retrouvés. L’endroit était recouvert d’un grand tumulus, un gros tas de roches utilisé dans l’Antiquité pour signifier les sépultures.

De la poterie et une amulette en or représentant Bès, un dieu égyptien associé à l’accouchement et à la fertilité, ont également été découvertes sur le navire. Selon les légendes, les anciens Égyptiens utilisaient parfois les images du dieu afin de protéger les jeunes enfants et les femmes qui accouchent.

Le chercheur principal Franck Goddio a qualifié les récentes découvertes dans le navire d’«extrêmement rares».

Le ministère a déclaré que la découverte illustre magnifiquement la présence des marchands grecs qui vivaient dans cette ville. Selon le ministère, à la fin des dynasties pharaoniques, les Grecs y vivaient également et construisaient leurs propres sanctuaires à proximité de l’immense temple d’Amon. Plus tard, tous ont été détruits à cause des tremblements de terre et leurs restes ont été retrouvés maintenant.

