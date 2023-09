Une ancienne employée de garderie reconnue coupable de maltraitance sur enfant

30 septembre — TRAVERSE CITY — Un ancien employé de garderie accusé d’avoir abusé de deux enfants de 3 ans au Central Day Care Centre du canton de Garfield en mai a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de maltraitance d’enfants.

Grace LaCoste, 22 ans, n’a pas contesté l’accusation devant le 86e tribunal de district le 13 septembre. Une deuxième accusation a été rejetée.

LaCoste a été accusée de maltraitance d’enfants au quatrième degré, un délit passible d’un an de prison maximum, car il s’agit de sa première infraction et « parce qu’aucune blessure n’a été enregistrée sur l’enfant », a déclaré Kyle Attwood, procureur adjoint en chef du comté de Grand Traverse. dit.

Un rapport d’enquête soumis au bureau du procureur par le détective du shérif Michael Matteucci décrit des incidents survenus les 10 et 11 mai au cours desquels LaCoste a donné un coup de pied à un garçon de 3 ans après que celui-ci soit monté dans le lit d’un autre enfant pendant la sieste et ait retiré de force un garçon de 3 ans. -ans d’une table après avoir grimpé dessus alors qu’elle jouait avec d’autres enfants.

Les deux incidents ont été enregistrés sur vidéo, selon le rapport de Matteucci, qui indique que la jeune fille a commencé à pleurer après que LaCoste l’ait attrapée par les bras et l’ait balancée hors de la table.

Central Day Care, qui avait précédemment adressé des réprimandes écrites à LaCoste en novembre 2022 et en mai dernier, l’a licenciée après que les incidents des 10 et 11 mai ont été signalés au ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan et aux forces de l’ordre.

Mais Central Day Care a fait plus que licencier LaCoste, a déclaré l’avocat de Traverse City, Blake Ringsmuth.

« Ce que nous avons appris, c’est que ce n’est pas la première fois que cet enseignant agit de manière inappropriée avec des enfants », a déclaré Ringsmuth. « Et pour aggraver les choses, les administrateurs de la garderie ont exercé des représailles contre certains des employés courageux qui se sont manifestés pour signaler ce comportement illégal. Nous poursuivrons vigoureusement ces représailles illégales supplémentaires. »

Invitée à commenter les affirmations de Ringsmuth, la directrice du programme Central Day Care, Janessa Matthews, a répondu : « Non, nous n’allons pas commenter. »

Les panneaux actuellement affichés devant le centre, au 4100 Barnes Road, indiquent : « Sous une nouvelle direction » et « Nous embauchons actuellement ».

Dans une interview avec Matteucci au cours de laquelle le détective a montré à LaCoste un enregistrement vidéo de l’incident avec le garçon, Matteucci a écrit que Lacoste avait dit : « Je n’ai pas aimé ça ; ça n’avait pas l’air bien », faisant référence à la vidéo.

Invitée à s’expliquer, LaCoste a nié avoir donné un coup de pied au garçon, affirmant « qu’elle essayait de lui retirer son pied », a écrit Matteucci.

Interrogée par le détective sur ce qu’elle ressentait à ce moment-là, « Grace a déclaré qu’elle se sentait stressée en partie à cause du manque d’aide et aussi en partie parce que les enfants devenaient fous. »

LaCoste devrait être condamné le 19 octobre par le juge Michael Stepka. Elle n’a pas répondu à l’appel de Record-Eagle sollicitant des commentaires.