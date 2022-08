Une ancienne élève de JJC est la première femme chef instructrice à temps plein au Joliet Junior College – Shaw Local

Katey Sopko est diplômée du programme d’arts culinaires du Joliet Junior College en 2008, mais elle ne voulait pas quitter JJC.

Le jour de la remise des diplômes, Sopko a déclaré avoir dit à son chef instructeur Kyle Richardson: «Je veux revenir. Je veux être impliqué d’une manière ou d’une autre. … Je veux enseigner. Et Richardson l’a encouragée à acquérir l’expérience dont elle avait besoin, a-t-elle déclaré.

Quatorze ans plus tard, lorsque Richardson a pris sa retraite fin mai, Sopko a pris sa place. Elle est la première femme chef instructrice à temps plein à JJC, et Richardson ne pourrait pas être plus fière d’elle.

“Elle m’a remplacé de nombreuses fois au fil des ans, et je savais qu’elle serait une excellente enseignante”, a déclaré Richardson. « Elle est si attentionnée et [the students] sont tellement à l’aise avec elle. “J’ai pu la voir dans le cadre professionnel lorsqu’elle travaillait pour le[Autobahn]Country Club. Nous sommes devenus de très bons amis. [Autobahn)CountryClubWe’vebecomereallygoodfriends”

Katey Sopko, chef du Joliet Junior College, travaille sur les techniques de coupe avec sa classe au campus du centre-ville. Lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Richardson a déclaré qu’un peu plus de la moitié des étudiants du programme d’arts culinaires de JJC sont des femmes et que Sopko sera un «grand modèle» pour elles. Michael McGreal, directeur du département des arts culinaires, a accepté, mais a déclaré que le rôle de Sopko était également bénéfique pour les étudiants masculins.

Une industrie en mutation

La cuisine n’est plus “juste une industrie d’hommes” et l’époque des “cris, hurlements et manque de respect dans la cuisine” n’est plus l’industrie d’aujourd’hui, a déclaré McGreal. Les étudiants, hommes et femmes, l’admireront, respecteront ses connaissances et lui diront: «Oui, chef», a-t-il déclaré.

Katelyne Medlik, étudiante au Joliet Junior College, pose une question à la chef Katey Sopko pendant son cours au campus du centre-ville. Lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

McGreal a déclaré que le programme culinaire de JJC est l’un des meilleurs aux États-Unis. En fait, tous les chefs instructeurs – à l’exception de Ken Thompson, mais y compris McGreal et le récemment retraité Richardson – sont des anciens de JJC, a-t-il déclaré. Mais le programme a fait un pas de géant.

“Pour qu’elle soit un modèle pour les étudiants masculins et féminins, je pense que cela change la donne pour notre industrie”, a déclaré McGreal. “Katey nous rend encore meilleurs maintenant. Elle apporte une toute autre composante au programme que nous n’avions pas la veille de son lancement.

Sopko a gagné un baccalauréat ès arts en leadership organisationnel de l’Université Lewis à Romeoville. Sopko est certifié en tant que chef exécutif, éducateur culinaire et administrateur culinaire de l’American Culinary Federation et certifié en tant qu’éducateur en hôtellerie de l’American Hotel & Lodging Educational Institute.

Katey Sopko, chef du Joliet Junior College, montre comment couper un oignon avec sa classe au campus du centre-ville. Lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Du métier à la passion

Lorsque Sopko a commencé à travailler au Autobahn Country Club de Joliet à 18 ans, une carrière culinaire ne lui préoccupait pas, même si elle adorait les dîners élaborés du dimanche de sa grand-mère et s’émerveillait de la puissance avec laquelle la nourriture rassemblait les gens, a déclaré Sopko.

En fait, travailler au Autobahn Country Club est un travail d’été populaire pour les adolescents et les jeunes adultes, selon Peggy Gerdes, une ancienne élève du JJC et chef exécutif du country club. Sopko a déclaré qu’elle ne savait rien de la cuisine lorsqu’elle a commencé à travailler chez Autobahn. Elle avait simplement besoin d’un emploi.

Mais Sopko a déclaré que Gerdes l’a encouragée et guidée et a même recommandé le programme d’arts culinaires de JJC, pour lequel Sopko est reconnaissant.

“J’ai finalement trouvé quelque chose dans lequel j’étais bon, quelque chose que j’aimais faire”, a déclaré Sopko. “Pour apprendre la bonne façon de faire les choses, c’était comme si j’étais enfin dans mon élément.”

Katey Sopko, chef du Joliet Junior College, montre comment couper un oignon avec sa classe au campus du centre-ville. Lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Gerdes et Sopko ont travaillé ensemble pendant 14 ans. Gerdes a déclaré qu’ils avaient exploré des restaurants et assisté à des salons professionnels ensemble et avaient transformé la “cuisine pour adolescents” du country club en une “grande opération”.

“Je savais que l’enseignement était son objectif final”, a déclaré Gerdes. “Elle est incroyablement talentueuse et je suis tellement contente que JJC l’ait.”

Sopko a déclaré qu’elle avait enseigné à JJC en tant qu’auxiliaire de 2016 à 2019, où elle s’est épanouie sous le mentorat de Thompson. Pendant trois ans à partir de 2019, Sopko a enseigné les cours de cuisine avancés à l’école secondaire Elgin, a déclaré Sopko.

Elle a félicité son mari, Gregory Sopko, pour l’avoir encouragée à poursuivre son rêve quoi qu’il arrive. Sopko est également la mère d’Evelyn Sing, 10 ans, et des jumeaux Jake et Luke, 3 ans.

Sopko a déclaré que « chaque étape a été si gratifiante » et elle a hâte de dire à ses élèves : « J’étais là. J’étais toi autrefois. Elle veut redonner à JJC en guidant ses étudiants et en réalisant également leurs rêves de carrière culinaire, a-t-elle déclaré.

“J’ai gagné à la loterie en étant embauché chez JJC”, a déclaré Sopko.