Une ancienne décharge d’Essex devient le troisième plus grand parc solaire du Royaume-Uni

Le plus grand parc solaire d’Europe, construit sur une décharge fermée, a commencé à produire de l’électricité renouvelable à partir d’une ancienne décharge dans l’Essex.

Le parc solaire d’Ockendon, le troisième plus grand du Royaume-Uni, comprend plus de 100 000 modules solaires couvrant 70 hectares (173 acres) de terrain.

Son propriétaire, la société de gestion des déchets Veolia, espère que le panneau solaire produira suffisamment d’électricité propre pour alimenter l’équivalent de 15 000 foyers.

L’entreprise a déclaré qu’elle espérait donner une « nouvelle vie » à l’ancienne décharge, qui autrement aurait eu des possibilités limitées de réaménagement.

« Nous ne faisons qu’effleurer la surface » : d’anciennes décharges telles que le site d’Ockenden de Veolia sont considérées comme un emplacement privilégié pour les panneaux solaires. Photographie : Véolia

Donald Macphail, directeur opérationnel de la division traitement de Veolia, a déclaré que le projet aurait « un impact minimal au niveau du sol », ce qui signifie que « la faune qui a repeuplé les terres restaurées peut continuer à coexister avec la technologie ».

Il pourrait y avoir des centaines d’hectares de décharges fermées à travers le Royaume-Uni qui pourraient accueillir des panneaux solaires, selon Philippe Queruau, responsable des services d’électrification chez Veolia Royaume-Uni. En outre, des milliers d’hectares de décharges actives pourraient à l’avenir être utilisés pour des panneaux solaires.

« Pour l’instant, nous ne faisons qu’effleurer la surface », a-t-il déclaré. « Mais nous avons besoin de beaucoup plus d’énergie solaire et les décharges constituent un emplacement privilégié. »

Le gouvernement vise à multiplier par cinq la capacité d’énergie solaire actuelle du Royaume-Uni, soit 14 gigawatts (GW), pour la porter à 70 GW d’ici 2035. Cela nécessiterait l’installation d’un projet à l’échelle d’Ockendon environ tous les cinq jours au cours des 12 prochaines années.

Frank Gordon, directeur des politiques de l’Association pour les énergies renouvelables et les technologies propres, anciennement connue sous le nom de Renewable Energy Association, a déclaré : « Nous avons un besoin urgent de plus d’énergie solaire au Royaume-Uni pour nous aider à atteindre nos objectifs juridiquement contraignants de zéro émission nette, et l’extraordinaire objectif de cet été. la météo mondiale a encore souligné la nécessité d’une action climatique.

Veolia est l’une des nombreuses entreprises qui installent de l’énergie solaire sur les toits des villes, comme les hôpitaux et les parkings. L’entreprise explore également le potentiel d’installations solaires flottantes au-dessus des réservoirs d’eau ainsi que de modules solaires fixés au sommet des camions à ordures diesel pour aider à alimenter les élévateurs de poubelles ou la climatisation.

Le parc solaire d’Ockendeon comprend plus de 100 000 modules solaires couvrant 70 hectares de terrain. Photographie : Véolia

Le plus grand obstacle aux ambitions solaires du Royaume-Uni est la forte demande de connexion au réseau national, qui a entraîné un arriéré de demandes et une file d’attente comprise entre 10 et 15 ans.

Le gestionnaire du système électrique de National Grid et le régulateur de l’industrie ont pris des mesures pour résoudre le problème ces derniers mois, dans le but de réduire de moitié le temps d’attente nécessaire aux développeurs d’énergies renouvelables pour se connecter au réseau.

Queruau a déclaré que le parc solaire d’Ockendon n’a pas été confronté à un long retard pour une connexion au réseau – et partagera des parties de l’infrastructure du réseau avec un autre grand parc solaire à proximité.