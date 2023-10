Une ancienne candidate de Miss Monde décède à l’âge de 26 ans après deux ans de lutte contre le cancer alors que sa famille au cœur brisé lui rend hommage

Une ANCIENNE candidate à Miss Monde est décédée à seulement 26 ans après une bataille de deux ans contre le cancer.

Sherika De Armas est malheureusement décédée cette semaine alors que sa famille et ses amis au cœur brisé rendaient hommage à une femme merveilleuse.

Sherika De Armas, 26 ans, est décédée tragiquement après deux ans de lutte contre le cancer Crédit : Jam Press

La famille et les amis de l’ancienne candidate de Miss Uruguay et Miss Monde ont envoyé des hommages réconfortants Crédit : Jam Press

Il y a deux ans, le mannequin a reçu un diagnostic d’un type de cancer du col de l’utérus appelé cancer de l’utérus et a subi plusieurs traitements pour empêcher la propagation de cette maladie mortelle.

Mais les traitements se sont révélés inefficaces puisque les médias locaux ont tragiquement rapporté qu’elle avait perdu la bataille contre la maladie et qu’elle était décédée le 13 octobre.

La star est devenue célèbre lorsqu’elle est devenue Miss Uruguay en 2015 et a continué à les représenter à Miss Monde la même année.

La compétition en Chine ne s’est pas parfaitement déroulée puisqu’elle a terminé en dehors du top 30, mais elle était l’une des six jeunes de 18 ans à concourir, ce qui constitue un exploit impressionnant pour une jeune fille uruguayenne.

Son frère, Mayk De Armas, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux en déclarant : « Plus de douleur, bon voyage. Je vous aimerai pour toujours. »

Son héritage en tant que Miss Uruguay était clairement énorme puisque même huit ans après son apogée, l’industrie du mannequin a rendu hommage à une icône de la promenade des chats.

Carla Romero, l’actuelle Miss Uruguay, a posté sur Instagram en disant : « Trop évoluée pour ce monde.

« L’une des plus belles femmes que j’ai jamais rencontrées dans ma vie. »

Lola de los Santos, qui a remporté Miss Uruguay en 2021, a écrit : « Je me souviendrai toujours de toi, non seulement pour tout le soutien que tu m’as apporté et pour combien tu voulais me voir grandir, mais pour ton amour, ta joie, les amis. nous avons partagé et qui restent avec moi aujourd’hui.

Après sa carrière dans les concours de beauté, Armas est devenue mannequin et entrepreneur.

Après son parcours passionnant en tant que mannequin, la femme a ouvert un studio de beauté et a passé beaucoup de temps sur Instagram où elle a accumulé un public impressionnant, avec 44 500 abonnés.

Dans sa ville natale de Montevideo, on la voyait toujours faire du bénévolat caritatif, principalement à l’hôpital local et elle était connue comme une personne charmante.

Parlant de sa carrière dans les concours de beauté dans une interview, Armas a expliqué qu’elle « avait toujours voulu être mannequin » et qu’elle aimait la mode avant de qualifier son travail de « rêve devenu réalité ».

Armas avait dit aux gens qu’après être devenue Miss Uruguay, elle avait réalisé tout ce qu’elle voulait de son travail.

Plus tôt cette année, une autre reine de beauté est décédée dans un horrible accident de voiture après avoir semblé prédire ses propres funérailles quelques mois auparavant.

Ariana Viera, 26 ans, a été couronnée Miss Venezuela cette année, mais on pense qu’elle s’est endormie au volant alors qu’elle traversait Orlando, en Floride.