Une ancienne boîte à outils de chaman découverte près de Stonehenge

Après avoir été découverts il y a près de deux siècles, les archéologues ont déterminé que des objets mystérieux trouvés sur un site funéraire faisaient partie de la boîte à outils d’un chaman, qui aurait créé d’innombrables trésors en or il y a 4 000 ans.”

Le chef spirituel et la boîte à outils de l’orfèvre ont été identifiés par des archéologues de l’Université de Leicester après que des chercheurs ont identifié des résidus d’or trouvés sur les artefacts.

Trouvée à Upton Lovell, Witshire, en 1801, la boîte à outils comprenait cinq outils en forme de marteau en pierre et des pierres polies, qui contenaient toutes des traces brillantes d’or. Dans une étude publiée vendredi dans le Journal of Antiquity, les chercheurs affirment que les artefacts ont été utilisés pour fabriquer des objets en bois ou en cuivre, qui ont ensuite été décorés d’une fine feuille d’or.

“Ce que notre travail a révélé, c’est l’humble boîte à outils en pierre qui a été utilisée pour fabriquer des objets en or il y a des milliers d’années”, a déclaré l’auteur principal Rachel Crellin dans un communiqué.

La boîte à outils a été trouvée dans un ancien site funéraire près de Stonehenge, qui remonte à l’âge du bronze entre 1850 et 1700 av. Selon le musée Wilshire de Devizes, en Angleterre, deux individus, dont un chaman, ont été retrouvés dans la sépulture de l’âge du bronze d’Upton Lovell G2a.

Surnommé le “Upton Lovell Shaman”, ce métallurgiste et chef religieux a été enterré avec un costume élaboré fait d’os d’animaux et est considéré comme l’une des rares personnes de l’âge du bronze à avoir maîtrisé le travail des métaux. À côté de lui, une femme a été retrouvée dans la sépulture, portant un collier de perles de schiste et un anneau de bras. L’endroit où ils ont été enterrés menait à Stonehenge et les chercheurs pensent que c’était probablement la route que de nombreux commerçants emprunteraient, c’est pourquoi tant d’artefacts rares et bruts ont été trouvés sur le monument anglais.

“L’homme enterré à Upton Lovell, près de Stonehenge, était un artisan hautement qualifié, spécialisé dans la fabrication d’objets en or”, a déclaré Lisa Brown, conservatrice au Wiltshire Museum, dans un communiqué. “De nouvelles recherches comme celle-ci sont inestimables pour aider le musée à raconter l’histoire en constante évolution du Wiltshire.”

À l’aide d’un microscope électronique à balayage relié à un spectromètre à dispersion d’énergie, qui est un type d’analyse par rayons X, les archéologues ont pu déterminer si le résidu était bien de l’or et s’il était ancien ou moderne.

Au début des années 2000, des recherches menées par Colin Shell, professeur à l’Université de Cambridge, ont identifié pour la première fois les traces possibles d’or sur les outils, mais ce n’est qu’à ces récentes découvertes que les experts ont pu déterminer les restes de quatre artefacts en pierre supplémentaires et exactement à quel point ils étaient anciens. elles sont.