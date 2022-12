Une ancienne assistante de la Maison Blanche affirme que des personnalités de Trump ont cherché à influencer son témoignage

Passantino a nié tout acte répréhensible dans une déclaration fournie à Le Washington Post. Il n’a pas été interrogé par le comité, ont déclaré des personnes proches du dossier, et a déclaré en privé à ses collègues qu’il n’avait rien fait de mal. « Comme pour tous mes clients au cours de mes 30 années de pratique, j’ai représenté Mme Hutchinson de manière honorable, éthique et pleinement conforme à ses seuls intérêts tels qu’elle me les a communiqués. Je pensais que Mme Hutchinson était honnête et coopérative avec le Comité tout au long des plusieurs séances d’entretiens au cours desquelles je l’ai représentée », a déclaré Passantino dans un communiqué. Il a ajouté qu’il prendrait un congé de l’un de ses cabinets d’avocats, Michael Best & Friedrich, “étant donné la distraction de cette affaire”. Le cabinet, a-t-il dit, “n’était pas impliqué dans la représentation de Mme Hutchinson”. Hutchinson a déclaré aux enquêteurs que Passantino avait refusé à plusieurs reprises de lui révéler qu’il était payé pour la représenter par les alliés de Trump. Il a fait miroiter des perspectives d’emploi lucratives dans l’orbite de Trump qui lui ont été retirées une fois qu’il est devenu public que Hutchinson coopérait avec des enquêteurs, a-t-elle témoigné. Dans son témoignage de septembre, Hutchinson a décrit sa lutte contre les forces opposées en jeu : sa conviction qu’elle n’avait pas dit la vérité lors de ses deux premiers entretiens – qui avaient été menés en février et mars – contre sa peur des répercussions qui découleraient de ce elle a appelé “Trump world” si elle témoignait plus franchement.

« Ce n’était pas seulement que j’avais Stefan assis à côté de moi ; c’était presque comme si j’avais l’impression que Trump regardait par-dessus mon épaule », a déclaré Hutchinson. «Parce que je savais que d’une certaine manière, cela lui reviendrait si je disais quelque chose qu’il trouverait déloyal. Et la perspective de cela m’a vraiment effrayé. Vous savez, j’avais vu ce monde ruiner la vie des gens ou essayer de ruiner la carrière des gens. Elle a dit qu’elle avait commencé à entendre plusieurs personnes dans l’orbite de Trump parler d’opportunités d’emploi potentielles peu de temps après que Passantino ait commencé à la représenter. Ces communications se sont intensifiées à la veille de son entretien du 7 mars avec le comité, a témoigné Hutchinson. Donald Trump a incité l’émeute du Capitole, a conclu le panel. Le crédit:PA Hutchinson a déclaré avoir reçu des SMS de Justin Clark, un ancien avocat de la campagne Trump, 10 jours en mars, commençant quatre jours avant son témoignage prévu. Elle a également témoigné que Jason Miller, un autre loyaliste de Trump et directeur général de la plateforme de médias sociaux GETTR, lui avait organisé un entretien d’embauche avec l’un de ses cadres le 8 mars – le lendemain de l’un de ses entretiens avec le comité. Elle a rappelé que l’exécutif, l’ancien agent de campagne de Trump, Kaelan Dorr, lui avait dit le 8 mars : « Jason m’a dit de grandes choses sur vous. Nous recherchons quelqu’un qui correspond exactement à ce qu’il dit que vous êtes.

D’autres alliés de haut niveau dans l’orbite de Trump ont trouvé leur chemin vers la boîte de réception de Hutchinson dans les semaines et les mois précédant ses entretiens avec les enquêteurs du comité et les législateurs, a-t-elle déclaré. Clark et Eric Hershmann, un avocat de Trump à la Maison Blanche, se sont tous présentés périodiquement. Pam Bondi, l’ancienne procureure générale de Floride, a même fait savoir à Hutchinson un soir de mars qu’elle avait fait l’objet d’une conversation lors d’un dîner avec Trump lui-même dans lequel un emploi travailler avec un poids lourd républicain a été discuté. Chargement Hutchinson a témoigné: “Pam m’a envoyé un texto ce soir-là et a dit quelque chose à l’effet de:” Susie, Matt Schlapp et moi avons dîné avec POTUS à Mar-a-Lago ce soir. Appelez Matt la semaine prochaine. Il a un travail pour vous pour lequel nous pensons tous que vous seriez excellent – ​​pour lequel vous tous – nous pensons tous que vous seriez excellent. Vous êtes le meilleur. Continuez votre bon travail. Je t’aime et tu me manques.'” Ni Bondi ni Schlapp n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Ben Williamson, un ancien assistant de la Maison Blanche qui travaillait toujours pour l’ancien patron de Hutchinson, le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, a contacté Hutchinson la veille de son deuxième entretien prévu avec le comité avec un rappel amical. “Il a dit quelque chose comme : ‘Eh bien, Mark veut que je te fasse savoir qu’il sait que tu es loyal et qu’il sait que tu feras ce qu’il faut demain et que tu vas le protéger lui et le patron, ‘” Hutchinson a témoigné. Williamson n’a pas immédiatement fait de commentaire. Hutchinson a déclaré que ses doutes quant à son témoignage avaient grandi après le 22 avril, lorsque le comité en avait rendu publics des extraits dans un dossier juridique contre Meadows. Elle a fait part à Passantino de ses doutes, a-t-elle dit, et il lui a assuré que son témoignage était correct – et que “le patron”, c’est-à-dire Trump, n’en était pas mécontent.

“J’aurais entendu dire s’il était fou de tout ce qui était discuté dans le vôtre, mais c’est juste un bon rappel que le patron lit les transcriptions”, se souvient Hutchinson, se souvenant de Passantino. “Et nous voulons nous assurer que, par exemple, tout ce qu’il lit ne vous mettra pas dans une mauvaise situation.” Hutchinson a rappelé que ce n’était que quelques jours après cela, cependant, lorsque Miller l’a appelée pour lui dire que l’offre d’emploi de GETTR était «terminée». Peu de temps après, le 26 avril, Hutchinson a cherché un allié de confiance pour l’aider. Ce jour-là, elle a rendu visite à Alyssa Farah, une ancienne assistante de Trump qui avait réussi à rompre son allégeance à Trump-world. Hutchinson a confié qu’elle avait caché des informations au comité à la demande de Passantino, selon son témoignage. Dans le récit de Hutchinson, Farah a ensuite servi de canal secondaire au comité, indiquant clairement que Hutchinson avait plus d’informations à fournir sur la conduite de Trump le 6 janvier, entre autres, et offrant d’éventuelles questions à lui poser.

Lors de son troisième entretien avec le comité trois semaines plus tard – après que Passantino ait taquiné une offre d’emploi imminente de Red Curve Solutions, la société qui agit en tant que trésorier du PAC de Trump, ainsi que d’autres comités républicains – Hutchinson a répondu aux questions qu’elle avait posées au comité. à travers Farah, apparemment choquant Passantino. Lors d’une pause dans l’interview, se souvient-elle, Passantino l’a pressée: «Comment ont-ils tout cela? Comment savent-ils que vous savez tout cela ? Hutchinson a essayé de maintenir un déni plausible, lui répondant : “Stefan, je n’en ai aucune idée, mais on dirait que quelqu’un parle.” Sa réponse, a-t-elle dit, a été : « Mais personne ne parle de tout ça, Cassidy. Comme autant que je sache, personne n’a parlé de tout cela. Je connais des gens qui seraient au courant de tout cela. . . . Comment savent-ils que vous savez quoi que ce soit de tout cela ? » “Peut-être,” répondit-elle, “vos sources ne sont pas si bonnes.”

Après l’entretien, elle s’est tournée vers un membre du personnel du comité et a fait remarquer: “Je suis sur le point de me faire foutre en bombe.” “Je suis vraiment désolé”, a répondu le membre du personnel. Hutchinson a déclaré au comité qu’après sa comparution, Passantino avait frénétiquement cherché à alerter les avocats de Meadows et d’autres sur ce que le comité savait. Il a passé des appels depuis l’extérieur du Hank’s Oyster Bar sur le quai à Washington alors qu’elle restait à l’intérieur du restaurant et “a avalé mon vieux jeu et en a pris un autre”, comme elle l’a raconté. Après l’interview du 17 mai, le coût de la coopération de Hutchinson – et sa trahison de Trump – a commencé à couler, a-t-elle déclaré. Hutchinson a déclaré qu’elle s’opposait fermement à ce que Passantino alerte George Terwilliger et John Moran, avocats de Meadows, de ce qu’on lui avait demandé et de ce qu’elle avait dit lors de son entretien de mai avec le comité.

Mais Passantino lui a dit que s’il ne relayait pas l’information – et elle serait probablement divulguée bientôt – que Meadows penserait qu’elle était un témoin contre lui. Il a dit qu’il voulait la protéger d’avoir une « cible » sur le dos. “Bien qu’il ne soit pas inhabituel ou inapproprié que des avocats ayant un intérêt commun se parlent, dans ce cas, en raison des efforts constants des membres du comité et du personnel pour trouver à redire à notre client, nous avons soigneusement évité ces types de contacts”, a déclaré Terwilliger. , l’avocat de Meadows. “L’un de nos partenaires a peut-être eu une conversation en passant avec M. Passantino, mais cela n’avait d’importance substantielle pour personne.” Le 24 mai, une semaine après l’entretien devant le comité, Red Curve Solutions l’a informée qu’elle n’était pas embauchée, a-t-elle déclaré. Bradley Crate, le président de Red Curve Solutions, n’a pas répondu à une demande de commentaire. ” . . . Dans ma tête, je savais où mentait ma loyauté, et ma loyauté mentait à la vérité », se souvient Hutchinson de s’être extirpée d’un arrangement juridique qu’elle considérait comme au service de Trump.

Le comité a déclaré dans un résumé de son rapport final, publié lundi, qu’il considérait Hutchinson comme “sérieux” sans “aucune raison” d’inventer ses comptes. Mais de nombreux membres du comité ont remis en question la décision de lui permettre de témoigner en direct à la télévision sur certains événements dont elle n’avait entendu parler que de seconde main sans corroborer ces récits avec d’autres personnes réellement impliquées, ont déclaré à The Post des personnes proches du dossier. De toutes les transcriptions, celle de Hutchinson a suscité le plus d’inquiétude au sein du comité, ont déclaré des personnes impliquées dans l’enquête. Hutchinson a déclaré qu’elle n’avait aucun doute sur son récit lorsque Cheney l’a interrogée sur son témoignage en direct selon lequel le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Anthony Ornato, lui avait dit que Trump s’était jeté sur l’agent des services secrets Robert Engel dans un accès de rage de ne pas être conduit au Capitole. . Elle a dit qu’elle en avait discuté avec Ornato à deux reprises. “Je n’ai aucun doute sur la conversation que j’ai eue avec M. Ornato le 6 janvier”, a déclaré Hutchinson aux enquêteurs en septembre. “Je n’ai aucun doute sur la façon dont j’ai relayé cette histoire en privé et en public.”