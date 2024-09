Une analyse pondérée du traitement de probabilité inverse

(UroToday.com) La réunion annuelle 2024 de l’IBCN comprenait une session sur les nouvelles thérapies et les mesures de résultats dans les essais cliniques, avec une présentation du Dr Gautier Marcq discutant des avantages de la radiothérapie de l’ensemble du bassin pour les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire. La valeur de l’irradiation des ganglions lymphatiques pelviens est débattue pour les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire qui subissent une radiothérapie à visée curative.

De plus, il est à noter que les cohortes chirurgicales ont un taux d’invasion des ganglions lymphatiques de 20 à 30 %. La radiothérapie est souvent proposée aux patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire à risque élevé, généralement associé à : cT plus élevé, hydronéphrose, cN+, CIS, LVI et invasion des ganglions lymphatiques pelviens. Le Dr Marcq et ses collègues ont cherché à comparer les résultats oncologiques entre la radiothérapie de la vessie seule et la radiothérapie du bassin entier en utilisant une grande base de données collaborative multicentrique canadienne.

La cohorte de l’étude comprenait 809 patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (cT2-4aN0-2M0) qui ont subi une radiothérapie curative dans des centres universitaires partout au Canada. Les patients ont été divisés en deux groupes en fonction du volume de radiothérapie : radiothérapie du bassin entier ou radiothérapie de la vessie uniquement. Le suivi médian dans cette cohorte était de 54 mois (IC à 95 % 46-60). La pondération de la probabilité inverse du traitement (IPTW) et les différences standardisées absolues ont été utilisées pour équilibrer les covariables entre les groupes de traitement. Des modèles de régression ont été utilisés pour évaluer l’impact du volume de radiothérapie sur les taux de réponse complète, de survie spécifique au cancer et de survie globale :



Après critères d’exclusion, 599 patients ont été inclus, dont 369 (61,6 %) ont subi une radiothérapie du bassin entier. Les patients recevant une radiothérapie du bassin entier étaient plus jeunes (différence absolue standardisée de 0,41) et plus susceptibles d’avoir un statut de performance ECOG de 0-1 (différence absolue standardisée de 0,21), une maladie clinique avec atteinte ganglionnaire (différence absolue standardisée de 0,40) et une invasion lymphovasculaire (différence absolue standardisée de 0,25). De plus, les patients sous radiothérapie du bassin entier étaient plus fréquemment traités par chimiothérapie néoadjuvante (différence absolue standardisée de 0,29) et chimiothérapie concomitante (différence absolue standardisée de 0,44). Dans la cohorte IPTW, les groupes de radiothérapie de la vessie seule et de radiothérapie du bassin entier étaient bien équilibrés (tous les paramètres de prétraitement avec une différence absolue standardisée

Environ 3 mois après la radiothérapie, 407 patients (76 %) ont obtenu une réponse complète. Dans l’analyse multivariée, l’hydronéphrose (OR 0,45, IC à 95 % 0,28-0,71) était le seul facteur prédictif d’une probabilité plus faible de réponse complète. La radiothérapie du bassin entier n’était pas associée à des taux de réponse complète après radiothérapie (OR 1,14, IC à 95 % 0,76-1,72 ; p = 0,526) mais était associée à la fois à la survie spécifique au cancer (HR 0,66, IC à 95 % 0,47-0,93 ; p = 0,016) et à la survie globale (HR 0,68, IC à 95 % 0,54-0,87 ; p = 0,002), indépendamment d’autres facteurs pronostiques :

Le Dr Marcq et ses collègues ont également effectué plusieurs analyses de sensibilité (T2-T3 cN0 cM0, TMT, régime hypofractionné) et les résultats étaient cohérents, démontrant une survie améliorée pour la radiothérapie du bassin entier.

Le Dr Marcq a conclu sa présentation en évoquant les avantages de la radiothérapie de l’ensemble du bassin pour les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire, avec les points suivants à retenir :

L’atteinte des ganglions lymphatiques pelviens peut améliorer la survie

Une validation prospective est nécessaire, même si elle est peu probable.

L’étude est limitée par la conception rétrospective et les multiples schémas de radiothérapie

Présenté par : Gautier Marcq, MD, MSc, Centre médical de l’Université McGill, Montréal, Québec, Canada

Rédigé par : Zachary Klaassen, MD, MSc – Oncologue urologique, professeur associé d’urologie, Georgia Cancer Center, WellStar MCG Health, @zklaassen_md sur Twitter lors de la réunion annuelle 2024 de l’International Bladder Cancer Network (IBCN), Berne, Suisse, du jeudi 19 septembre au samedi 21 septembre 2024