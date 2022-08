Une analyse juge la facture climatique et fiscale de Biden responsable sur le plan fiscal

“L’approche des démocrates en matière de réforme fiscale signifie augmenter les impôts des Américains à revenu faible et moyen pour financer leur Green New Deal partisan”, a déclaré le sénateur Mike Crapo de l’Idaho, le plus grand républicain de la commission des finances, en publiant l’analyse.

Les républicains ont également publié une autre analyse du comité mixte montrant que le nouvel impôt minimum sur les sociétés pèserait sur les fabricants. Les démocrates ont riposté avec une analyse de leur propre comité mixte mardi, montrant qu’environ la moitié de la charge fiscale des fabricants incomberait aux entreprises de technologie, de vêtements et pharmaceutiques – qui, selon eux, bénéficiaient depuis longtemps de techniques d’évasion fiscale.

“Ces entreprises jouent le plus à des jeux et évitent les impôts en fabriquant leurs médicaments, téléphones et chaussures à l’étranger”, a déclaré le sénateur Ron Wyden de l’Oregon, président du comité des finances, dans un communiqué de presse.

Le côté dépenses du projet de loi a considérablement diminué par rapport aux ambitions initiales de M. Biden, qui comprenaient d’importants investissements dans les soins de santé à domicile, la prématernelle universelle, les frais de scolarité dans les collèges communautaires et un éventail d’autres mesures destinées à aider les travailleurs et les étudiants.

L’accord actuel a réduit ces dépenses à ce qui semble être quelque part au nord de 100 milliards de dollars dans les programmes climatiques – le montant exact n’est pas clair car le comité mixte et le bureau du budget du Congrès n’ont pas publié un compte rendu complet des dispositions du projet de loi – et environ 100 dollars milliards de dollars de dépenses de santé supplémentaires. Cela comprend trois ans de subventions améliorées pour que les gens souscrivent une assurance par le biais de la loi sur les soins abordables.

Cela comprend également plus d’argent pour l’application de l’IRS, que les projets du Bureau du budget du Congrès feraient plus que payer, générant plus de 100 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires nettes sur une décennie alors que l’agence devenait mieux en mesure de percevoir les impôts que les personnes et les entreprises déjà dû.