L’analyse des échantillons d’urine de patients atteints de Covid-19 peut aider à prédire la gravité de la maladie, selon les chercheurs. L’étude, dirigée par des chercheurs de la Wayne State University de Detroit, aux États-Unis, a révélé des niveaux élevés de biomarqueurs spécifiques du système immunitaire par rapport à ceux qui n’étaient pas infectés par le coronavirus. De plus, les taux de ces marqueurs inflammatoires étaient plus élevés chez les patients présentant des comorbidités telles que l’hypertension artérielle et le diabète.

Les chercheurs ont déclaré avoir entrepris cette étude dans l’espoir de déterminer si les biomarqueurs de Covid-19 pourraient prédire quels individus développeront «des réponses immunitaires trop exubérantes», également appelée tempête de cytokines.

Ils ont choisi de dépister l’urine des patients Covid-19 en raison de sa nature non invasive qui ne nécessite pas l’utilisation d’aiguilles ou d’échantillons de sang.

Les scientifiques ont déclaré qu’ils espèrent que les résultats de cette étude se traduiront par un processus de dépistage régulier des patients Covid-19 afin de prédire qui est le plus susceptible de développer une maladie grave et de contribuer à une stratégie de traitement réussie.

Les résultats seront présentés virtuellement lors de la réunion annuelle de l’American Physiological Society à Experimental Biology 2021.

Pendant ce temps, dans une étude distincte, des chercheurs australiens ont identifié des nanocorps neutralisants qui empêchent le virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules dans des modèles précliniques, une avancée qui ouvre la voie à des enquêtes sur les traitements à base de nanocorps pour Covid-19.

Les nanobodies – de minuscules protéines immunitaires – peuvent fournir une alternative aux traitements conventionnels par anticorps pour Covid-19.

En cartographiant les nanocorps, l’équipe de recherche dirigée par Wai-Hong Tham, professeur agrégé à WEHI à Victoria, en Australie, a pu identifier un nanocorps qui a reconnu le virus SRAS-CoV-2, y compris les variantes mondiales émergentes préoccupantes.

Le nanomètre a également reconnu le virus SARS-CoV original (qui cause le SRAS), indiquant qu’il pourrait fournir une protection croisée contre ces deux coronavirus humains, ont déclaré les chercheurs.

«À la suite de Covid-19, il y a beaucoup de discussions sur la préparation à une pandémie. Les nanocorps capables de se lier à d’autres bêta-coronavirus humains – y compris le SRAS-CoV-2, le SRAS-CoV et le MERS – pourraient également se révéler efficaces contre les futurs coronavirus « , a déclaré Tham.

Pour l’étude, publiée dans la revue PNAS, l’équipe a examiné un groupe d’alpagas – une espèce de mammifère camélidé d’Amérique du Sud – dans la région de Victoria. L’espèce est connue pour produire des nanocorps naturellement en réponse à l’infection.

