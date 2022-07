Une amitié peut-elle offrir une rédemption ? : La semaine en articles commentés

Jill Cataldo est un maître des coupons.

Elle a commencé à les couper pour économiser un dollar ici et 50 cents là-bas pendant la Grande Récession, quand elle avait deux enfants en couches et que l’argent se faisait rare. En commençant par une session de formation à la bibliothèque de sa banlieue de Chicago, elle a commencé à partager ce qu’elle a appris avec les autres, et a maintenant une colonne syndiquée et un site Web dans lequel elle écrit sur les offres de coupons et d’autres façons de dépenser moins.

La pandémie a cependant bouleversé le monde de Mme Cataldo. Les encarts de coupons dans le journal du dimanche semblaient plus légers. Même les coupons numériques auparavant populaires étaient difficiles à trouver.

La plus forte augmentation du coût de la vie en quatre décennies rend les bonnes affaires encore plus convoitées. Mais les coupons sont plus rares. En 2021, 168 milliards ont circulé à la fois dans les formats imprimés et numériques, estime Kantar Media. Cela était en baisse par rapport à environ 294 milliards en 2015.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Ron Lieber