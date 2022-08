Une amibe mangeuse de cerveau pourrait avoir causé la mort d’un enfant du Nebraska

Par Cara Murez et Robin Foster Journalistes du HealthDay

VENDREDI 19 août 2022 (HealthDay News) – La mort d’un enfant au Nebraska a probablement été causée par une infection par une “amibe mangeuse de cerveau” qui s’est produite après que l’enfant ait nagé dans une rivière locale, ont annoncé cette semaine les responsables de la santé de l’État. .

Dans un communiqué de presse, des responsables ont déclaré qu’il s’agissait du premier décès de ce type jamais signalé dans l’histoire de l’État. Connu comme Naegleria fowleri, l’amibe peut provoquer une méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM), une infection cérébrale extrêmement rare, mais presque toujours mortelle.

“Des millions d’expositions à l’eau à des fins récréatives se produisent chaque année, tandis que seulement 0 à 8 Naegleria fowleri des infections sont identifiées chaque année », a noté l’épidémiologiste d’État, le Dr Matthew Donahue, dans le communiqué de presse. « Les infections se produisent généralement plus tard au cours de l’été, dans des eaux plus chaudes à débit plus lent, en juillet, août et septembre. Les cas sont plus fréquemment identifiés dans les États du sud, mais plus récemment, ils ont été identifiés plus au nord. Limiter les possibilités de pénétration d’eau douce dans le nez est le meilleur moyen de réduire le risque d’infection.”