Les cas d ‘«amibe mangeuse de cerveau» signalés dans le sud des États-Unis ont commencé à se propager vers le nord via les systèmes d’eau douce du pays, ce qui est inquiétant pour les responsables de la santé déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus.

Selon une nouvelle étude, l’amibe unicellulaire mangeuse de cerveau, connue sous le nom de Naegleria fowleri (N. fowleri), s’est propagée sans relâche vers le nord au cours des quatre dernières décennies.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont suivi les quatre décennies de tuerie de N. fowleri dans le sud des États-Unis et ont noté que des cas se produisent à des latitudes plus élevées, probablement en raison des effets du changement climatique.

Aussi sur rt.com Texas gov. publie une déclaration de catastrophe après qu’une amibe mangeuse de cerveau trouvée dans l’approvisionnement en eau du robinet tue un garçon de 6 ans

Le nombre de cas est resté le même d’une année sur l’autre, mais la répartition géographique est préoccupante. N. fowleri provoque une infection cérébrale dévastatrice et souvent mortelle appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM).

On le trouve dans l’eau douce chaude comme les lacs, les rivières et les réservoirs. Dans chaque cas, de l’eau contaminée remonte le nez d’une personne, à partir de laquelle l’infection se propage vers le haut dans le tronc cérébral du patient via ses nerfs olfactifs.

Les infections se sont déplacées vers le nord d’environ 8,2 miles (13,3 kilomètres) par an, les cas de l’étude remontant à 1978, tous liés à l’exposition à l’eau à des fins récréatives.

Aussi sur rt.com Neti Pot Nightmare: Amibes mangeuses de cerveau d’une femme âgée attaquée par l’eau du robinet

Les chercheurs ont également noté des températures moyennes quotidiennes plus élevées enregistrées dans les deux semaines précédant chaque infection.

«Il est possible que la hausse des températures et l’augmentation conséquente de l’utilisation de l’eau à des fins récréatives, comme la natation et les sports nautiques, contribuent à l’évolution de l’épidémiologie de la PAM», écrivent les auteurs.

Malheureusement, il n’y a actuellement pas de test rapide pour la présence de N.fowleri dans l’eau, donc le seul conseil de santé publique à l’heure actuelle est d’éviter l’eau douce chaude pendant les périodes de beau temps ou, alternativement, pour les nageurs de se boucher le nez ou de le garder au-dessus l’eau.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!