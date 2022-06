Une Amérique post-Roe – The New York Times

La Cour suprême devrait rendre sa décision sur l’avortement ce mois-ci ou début juillet. Un premier projet d’avis, obtenu par Politico, suggérait que le tribunal penchait vers un renversement complet de Roe, permettant aux États d’interdire l’avortement. Mais l’issue reste incertaine.

Les changements juridiques

Le premier point à comprendre est que l’avortement est déjà plus rare dans les États qui pourraient interdire l’avortement que dans les États où il restera légal. Le taux d’avortement récent de New York, par exemple, a été environ deux fois plus élevé que celui du Texas, quatre fois plus élevé que celui de la Caroline du Sud et environ 17 fois plus élevé que celui du Missouri, selon les données du CDC.

« Beaucoup de ces États qui interdiront l’avortement ont déjà un accès très restreint », a déclaré Margot, désignant le Missouri, le Mississippi et les Dakotas. « Les fermetures de cliniques là-bas n’entraîneraient tout simplement pas beaucoup de changements, par rapport aux conditions actuelles. » En 2019, le Times a publié un article expliquant : « Pour des millions de femmes américaines, l’accès à l’avortement est hors de portée ».

L’opinion publique joue probablement aussi un rôle : dans les États conservateurs, plus de gens s’opposent à l’avortement, ce qui signifie qu’une plus petite proportion de femmes et de couples choisissent de se faire avorter lorsqu’ils sont confrontés à un choix difficile.

Le changement médical

Le deuxième grand facteur est que la pratique de l’avortement a commencé à changer d’une manière qui peut la rendre plus difficile à réglementer.