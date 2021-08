Une amérindienne de 11 ans déclarée l’une des étudiantes les plus intelligentes du monde

Natasha Peri, une jeune Indienne américaine de 11 ans, a été jugée comme l’une des étudiantes les plus brillantes du monde par une grande université américaine pour ses performances exceptionnelles aux tests standardisés SAT et ACT. Le Scholastic Assessment Test (SAT) et l’American College Testing (ACT) sont des tests standardisés que de nombreux collèges utilisent pour déterminer s’il faut accepter un étudiant pour l’admission. Dans certains cas, les entreprises et les organisations à but non lucratif utilisent également ces scores pour attribuer des bourses au mérite. Tous les collèges exigent que les étudiants passent le SAT ou l’ACT et soumettent leurs scores à leurs universités potentielles.

Peri, élève de l’école élémentaire Thelma L Sandmeier dans le New Jersey, a été honorée pour ses performances exceptionnelles au SAT, ACT ou une évaluation similaire effectuée dans le cadre du Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY) Talent Search, selon un communiqué. lundi.

Elle était l’une des près de 19 000 étudiants de 84 pays qui ont rejoint CTY au cours de l’année 2020-21 de recherche de talents. CTY utilise des tests de niveau supérieur pour identifier les étudiants avancés du monde entier et fournir une image claire de leurs véritables capacités académiques.

Peri a passé le test de recherche de talents de Johns Hopkins au printemps 2021, alors qu’elle était en 5e année. Ses résultats dans les sections verbales et quantitatives correspondaient au 90e centile des performances avancées en 8e année.

Elle a fait la coupe pour Johns Hopkins CTY « High Honors Awards ».

« Cela me motive à en faire plus », a déclaré Peri, ajoutant que le gribouillage et la lecture des romans de JRR Tolkien avaient peut-être fonctionné pour elle.

Dans le cadre de la politique de Johns Hopkins, les informations granulaires ne sont pas ventilées par âge ou par race. De même, il appartient au tuteur de divulguer le nom du prodige. Aux États-Unis, les lauréats proviennent des 50 États américains.

Moins de 20 pour cent des participants à la recherche de talents CTY se sont qualifiés pour les CTY High Honors Awards. Les lauréats se sont également qualifiés pour les programmes en ligne et d’été de CTY, grâce auxquels les étudiants brillants peuvent former une communauté d’apprenants engagés avec d’autres étudiants brillants du monde entier.

« Nous sommes ravis de célébrer ces étudiants. Au cours d’une année tout sauf ordinaire, leur amour de l’apprentissage a brillé, et nous sommes ravis d’aider à cultiver leur croissance en tant qu’universitaires et citoyens au lycée, au collège et au-delà », a déclaré Virginia Roach, directrice exécutive de CTY, dans un communiqué. .

Il y a plus de 15 500 inscriptions aux cours des programmes en ligne CTY chaque année. En outre, les programmes d’été en personne de CTY pour les étudiants brillants sont proposés dans une vingtaine de sites aux États-Unis et à Hong Kong, selon le communiqué.

