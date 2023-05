Une Américaine « volée » alors qu’un bébé retrouve une famille au Chili – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Scott Lieberman, un Américain qui vit à San Francisco, a toujours su qu’il avait été adopté du Chili. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il avait été volé alors qu’il était bébé.

« J’ai vécu 42 ans de ma vie sans savoir que j’avais été volé, sans savoir ce qui se passait au Chili dans les années 70 et 80 et je veux juste que les gens sachent… Il y a des familles qui peuvent encore être réunies », dit Liberman.

Pendant la dictature du général Augusto Pinochet (1973-90), de nombreux bébés ont été acheminés vers des agences d’adoption. Certains des enfants venaient de familles riches, enlevés ou abandonnés pour protéger des réputations. D’autres bébés issus de milieux plus pauvres ont simplement été volés – comme il semble que ce soit le cas de Lieberman.

Au cours de la dernière décennie, CNN a documenté plusieurs cas de bébés chiliens volés à la naissance. Les autorités du pays affirment que des prêtres, des religieuses, des médecins, des infirmières et d’autres ont conspiré pour procéder à des adoptions illégales, le motif principal étant le profit.

Les autorités chiliennes affirment que le nombre de bébés volés pourrait se chiffrer en milliers, mais l’enquête du pays sur les adoptions controversées a langui au fil des ans. Certains de ceux qui ont participé aux adoptions illégales sont décédés. De nombreuses cliniques ou hôpitaux où les bébés auraient été volés n’existent plus.

Lorsque Lieberman a découvert le scandale il y a quelques mois, il a commencé à se demander si la même chose lui était arrivée – et a commencé à reconstituer l’histoire de deux familles trompées, au Chili et aux États-Unis.

Enfants volés

L’histoire de Lieberman commence fin 1979 dans la ville de Cañete, située dans la région de Biobío, au centre-sud du Chili. Sa mère Rosa Ester Mardones, alors âgée de 23 ans, venait d’apprendre qu’elle était enceinte. Comme elle était célibataire et dans une situation financière difficile, elle a demandé de l’aide, selon sa fille Jenny Escalona Mardones, qui a deux ans de plus que Lieberman.

Escalona a déclaré à CNN que des religieuses catholiques sont allées rendre visite à sa mère et lui ont proposé un emploi à Santiago, la capitale, où « elle ferait des travaux domestiques dans une maison appartenant à un médecin ».

Une fois à Santiago, elle a également été aidée par une assistante sociale qui, selon Escalona, ​​semblait particulièrement intéressée par le cas de Mardones. Au cours de sa grossesse, raconte Escalona, ​​l’assistante sociale a fait signer à sa mère de multiples documents que la jeune femme de la campagne n’a pas bien compris.

Le bébé est né le 21 août 1980 à la Clinica Providencia de Santiago. Il était en bonne santé, mais Rosa Ester Mardones a à peine pu le voir après l’accouchement. L’assistante sociale a pris la garde et emmené le bébé, avant même que sa mère ne quitte l’hôpital, a déclaré Escalona.

Lorsque Mardones a demandé à l’assistante sociale de s’enquérir du bébé, elle a été menacée.

« Ne viens plus ici chercher le bébé ; parce que si vous le faites, j’appellerai la police et ils vous arrêteront », a déclaré Escalona à sa mère.

« Votre fils est maintenant aux Pays-Bas ou en Suède. Il est dans un autre pays. Vous êtes une pauvre femme célibataire et vous n’êtes pas capable d’élever un autre enfant. Vous avez renoncé à vos droits parentaux, de toute façon.

Pendant la dictature, poser trop de questions était risqué. Pour une femme comme Mardones, obtenir l’aide de la police aurait été impensable.

Le bébé était bien dans un autre pays, mais pas en Europe. Un couple américain l’avait adopté et avait fait tous les papiers pour emmener légalement le bébé avec eux aux États-Unis, où l’enfant, maintenant nommé Scott Lieberman, allait grandir.

« Je me sens plus complet »

Dans une interview accordée à CNN, Lieberman, aujourd’hui âgé de 42 ans, a déclaré que ses parents adoptifs n’avaient jamais soupçonné qu’ils adoptaient un petit garçon qui avait été volé à sa mère biologique.

Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière, lorsque Lieberman, qui travaille comme monteur vidéo, a lu une histoire sur les adoptions illégales au Chili, qu’il a commencé à se demander si c’était aussi son cas.

Avec l’aide de « Nos Buscamos », une organisation chilienne à but non lucratif cherchant à réunir les enfants qui ont été enlevés à leurs parents biologiques, il a découvert qu’il avait une demi-sœur. Avec l’aide de MyHeritage, une société de généalogie en ligne, Lieberman et Escalona ont passé des tests ADN qui ont confirmé qu’ils étaient liés.

Lieberman a montré à CNN son acte de naissance et son acte de naissance chiliens ainsi que ses documents d’adoption américains.

Le 11 avril, Lieberman s’est envolé pour le Chili pour rencontrer sa famille biologique. Sa mère était décédée d’un cancer des os en 2015, à l’âge de 58 ans. Elle n’a jamais su que son fils avait été adopté par une famille américaine et retournerait dans son Chili natal moins d’une décennie plus tard.

Il a plutôt rencontré sa demi-sœur à l’aéroport de Concepción. Elle ne parle pas anglais et son espagnol est basique, mais il n’y avait pas besoin de mots. Bien qu’ils aient été étrangers quelques semaines auparavant, ils s’étreignaient maintenant comme s’ils s’étaient connus toute leur vie. Personne, y compris ceux qui les entouraient, n’avait l’œil sec.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à l’idée de retourner dans son pays natal, Lieberman a répondu : « Très bien. Presque toute ma famille est ici. C’est incroyable. Tant d’amour! » Des membres de sa famille élargie s’étaient également présentés et il a également rencontré plus tard son père biologique.

Sa sœur, Escalona, ​​a déclaré qu’elle se sentait « très heureuse », mais qu’elle ne savait plus quoi dire.

Lieberman pense qu’il a eu de la chance, surtout quand il pense à ces mères et ces enfants qui ne se sont pas trouvés.

« Elle savait que j’existais. Il y a d’autres mères à qui on a dit que leurs enfants étaient mort-nés. Ils ne savent pas que leur enfant pourrait encore être en vie dans un autre pays », a déclaré Lieberman.

Lieberman a passé 12 jours au Chili, visitant la tombe de sa mère biologique avec sa sœur.

« Je n’avais pas l’impression que ma vie n’était pas complète avant. J’ai eu beaucoup d’amour de ma famille en grandissant. J’ai beaucoup d’amour de mes amis. Mais maintenant, c’est bizarre, mais je me sens plus complet. [I feel] aimé d’une manière que je n’ai jamais ressentie auparavant », a déclaré Lieberman à CNN après son retour du Chili à San Francisco.

Escalona croit maintenant que les religieuses qui sont allées rendre visite à sa mère lorsqu’elle est tombée enceinte, ainsi que le médecin chez qui elle travaillait, ont conspiré avec l’assistante sociale pour voler son demi-frère à sa mère.

Escalona a déclaré que sa mère ne lui avait jamais rien dit sur son frère. Elle pense qu’un mélange de honte, de douleur et de tristesse a empêché sa mère de lui faire connaître la vérité.

« Jamais, au grand jamais, ma mère n’a parlé du fait qu’elle avait eu un enfant et qu’il avait été volé. C’était la douloureuse vérité qu’elle garda pour elle pendant de nombreuses années. Je pense même que sa douleur l’a emportée », a déclaré Escalona.

Ce qu’Escalona sait vient d’un parent proche qui a aidé sa mère. Ce parent était avec sa mère pendant la grossesse et connaissait des détails sur la naissance du bébé et sur la façon dont il avait été enlevé à sa mère, a déclaré Escalona.

La vérité a aidé Escalona à comprendre des choses sur sa mère qui semblaient autrefois déroutantes, y compris la décision de sa mère de vivre près de l’aéroport de Santiago au cours des dernières années de sa vie.

« Elle aimait aller à l’aéroport et elle nous demandait de l’accompagner. Elle s’asseyait simplement et regardait les gens, en particulier ceux qui arrivaient », a déclaré Escalona.

Elle croit maintenant que sa mère espérait que son fils reviendrait.

Sa mère est revenue à Cañete juste avant sa mort, mais disait souvent : « Je n’entends plus les avions.

The-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception