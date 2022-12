Une Américaine tuée lorsqu’une “vague scélérate” frappe un bateau de croisière en Antarctique

Une Américaine est décédée et quatre passagers d’un bateau de croisière ont été blessés lorsqu’une “vague scélérate” a frappé jeudi un bateau de croisière naviguant près de la pointe sud de l’Amérique du Sud lors d’une croisière en Antarctique, a indiqué la compagnie.

La femme non identifiée de 62 ans a été touchée par des éclats de verre lorsque la vague a brisé les fenêtres de la cabine du navire Viking Polaris mardi soir lors d’une tempête, ont annoncé les autorités argentines. Le navire a subi des dommages limités et est arrivé à Ushuaia, à 1 926 milles au sud de Buenos Aires, le lendemain.

“C’est avec une grande tristesse que nous avons confirmé qu’un invité est décédé à la suite de l’incident”, a déclaré Viking dans un communiqué. “Nous avons informé la famille de l’invité et partagé nos plus sincères condoléances.”

Les quatre passagers blessés ont été soignés à bord du navire par un médecin et du personnel médical pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a indiqué la compagnie.

Le navire lui-même a subi des “dommages limités”, a déclaré Viking.

“Nous enquêtons sur les faits entourant cet incident et offrirons notre soutien aux autorités compétentes”, a déclaré la société. “Notre objectif reste la sécurité et le bien-être de nos invités et de notre équipage, et nous travaillons directement avec eux pour organiser le voyage de retour.”

Suzie Gooding, qui était à bord du navire lorsque l’incident s’est produit, a déclaré à WRAL-TV à Raleigh, en Caroline du Nord, qu’il avait l’impression que le navire avait heurté un iceberg.

“Tout allait bien jusqu’à ce que la vague scélérate frappe, et c’était juste soudain. Choquant”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savions pas si nous devions préparer notre équipement pour abandonner le navire.”

Viking a déclaré avoir annulé le prochain départ prévu du navire, l’Antarctic Explorer qui devait naviguer du 5 au 17 décembre. Le Viking Polaris, un navire doté d’installations de luxe et construit en 2022, a une capacité de 378 passagers et 256 membres d’équipage.

