Une Américaine tue une fillette de 4 ans alors qu’elle tentait de démontrer la sécurité des armes à feu

Aux États-Unis, une femme de 25 ans est en état d’arrestation pour avoir abattu dimanche une fillette de 4 ans par balle alors qu’elle manifestait la sécurité des armes à feu. Selon un communiqué de presse par le Tennessee Bureau of Investigation (TBI), la femme, identifiée comme Breanna Runions, a été accusée de meurtre et de maltraitance aggravée sur enfant en relation avec la mort d’Evangeline Gunter.

Au cours d’une enquête, les autorités ont déterminé que Mme Runions avait causé les blessures ayant entraîné la mort de la jeune fille. Selon le Poste de New Yorkau moment de son arrestation, elle a déclaré aux autorités qu’elle essayait de démontrer la sécurité des armes à feu lorsqu’elle a appuyé sur la gâchette.

Cependant, la déclaration de Mme Runions a été contredite par sa petite amie et un enfant de 7 ans présents sur les lieux. Selon leur déclaration, Mme Runions a puni les deux enfants pour ne pas avoir réveillé les adultes et mangé de la nourriture appartenant à sa petite amie. Ils auraient déclaré aux policiers qu’elle avait ensuite frappé les deux enfants avec une sandale et les avait obligés à se tenir debout dans différents coins de la chambre, là où dormaient les adultes.

Suite à cela, Mme Runions a ensuite convoqué la petite fille de 4 ans pour lui montrer « la sécurité des armes à feu ». À ce stade, elle a appuyé le canon de l’arme sur le devant du torse de l’enfant et a appuyé sur la gâchette, a rapporté le média.

Peu de temps après, la jeune femme de 25 ans et sa petite amie ont emmené la petite fille à l’hôpital, mais elle a été déclarée morte au centre médical de Roane, ont indiqué des responsables.

La petite amie de Mme Runions était présente dans la pièce mais n’a pas vu la fusillade car elle détournait le regard, selon les autorités. Ils ont également déclaré que la suspecte « aurait pu initialement mener l’enquête à croire qu’elle démontrait à l’enfant effrayé de 4 ans la « sécurité des armes à feu » ».

D’autre part, la mère de la jeune fille, Josie Gunter, aurait déclaré que la petite fille vivait dans la maison en raison d’une décision du tribunal et qu’elle n’était censée y rester que deux mois supplémentaires. « J’ai l’impression que c’est de ma faute si je l’ai laissée là. J’aurais dû être plus attentive », a-t-elle déclaré. « J’aurais aimé être une meilleure mère pour elle, faire attention », a ajouté la mère.

L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête. Pour l’instant, Mme Runions est en détention sous caution de 1,5 million de dollars.