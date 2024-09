Une Américaine secourue après avoir perdu 2 litres de liquide toxique dans ses poumons à cause du vapotage

Malgré sa santé déclinante, Brielle a continué à vapoter. (Image représentative)

Une Américaine de l’Ohio est en voie de guérison après avoir été placée dans un coma artificiel en raison de graves problèmes de santé liés à son habitude de vapotage. Jordan Brielle, 32 ans, s’est fait retirer deux litres de liquide « noir et sanglant » de ses poumons par les médecins, selon Le New York Post. Brielle a commencé à fumer alors qu’elle était encore adolescente, mais s’est tournée vers le vapotage en 2021.

Selon elleElle est devenue accro très rapidement, et cela a commencé à peser sur son portefeuille, car elle s’est retrouvée à dépenser jusqu’à 500 $ par semaine en produits de vapotage. « J’étais totalement accro », a-t-elle déclaré. « Je vapotais tellement que je dormais avec et je l’emmenais même sous la douche. »

« Je ne souhaiterais à personne d’autre ce que j’ai vécu. Je suis reconnaissante d’être en vie », a déclaré Mme Brielle.

Cette consommation excessive de vapotage a continué pendant deux ans jusqu’à ce que Brielle commence à ressentir une « lourdeur » dans ses poumons en novembre dernier, ce qui a été diagnostiqué dans un premier temps comme une infection respiratoire. Compte tenu de la détérioration de son état de santé, de ses difficultés respiratoires et de sa toux persistante, Brielle a continué à vapoter.

Elle s’est rendue plusieurs fois à l’hôpital se plaignant de problèmes respiratoires.

« J’avais une toux horrible et j’allais à l’hôpital deux ou trois fois par semaine pour obtenir de l’aide. Je n’avais presque plus de voix », Brielle se souvient. « À chaque fois, ils me renvoyaient chez moi. J’avais l’impression d’avoir 36 kilos de pression sur la poitrine. Je ne m’étais jamais senti aussi malade de ma vie. »

La situation s’est aggravée lorsque son petit ami l’a découverte inconsciente avec « du mucus noir qui sortait de ma bouche et de mon nez ». Il a dit qu’il pouvait voir qu’elle respirait, mais qu’elle ne réagissait pas, avec un pouls très faible.

Son petit ami a immédiatement composé le 911 et est resté à ses côtés jusqu’à ce que les ambulanciers puissent la rejoindre. Ils ont pu la conduire d’urgence à l’hôpital et les médecins ont pu extraire la substance toxique de ses poumons. L’histoire de la vie de Brielle vous ouvre les yeux sur les dangers du vapotage ; elle vous fait également prendre conscience des conséquences du vapotage sur votre santé.