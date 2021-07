Une Américaine se retrouve délibérément dans un accident de voiture à grande vitesse et déclare « tester la foi avec Dieu »

Vous savez peut-être conduire, mais faites-vous confiance aux autres personnes qui conduisent sur la route ? C’est la question qui peut vous venir à l’esprit lorsque vous regardez une vidéo récente en provenance des États-Unis. La vidéo montre comment une voiture à Beachwood, Ohio roulant à une vitesse de 190 km/h a brûlé un feu rouge et a percuté une autre voiture le mois dernier. Comme la voiture était hors de contrôle, elle ne s’est pas arrêtée là et on a pu la voir avancer à la même vitesse. La voiture qui a été touchée par la voiture à la vitesse de l’éclair s’est retrouvée avec sa partie avant brisée.

La voiture était conduite par une femme qui, dans un étrange test de foi, a laissé « Jésus prendre le volant ». Au volant de sa Ford Taurus turquoise à la mi-juin, la femme de 31 ans avait également sa fille de 11 ans assise dans la voiture et s’est écrasée contre un autre véhicule et une maison. Les images de l’incident ont été capturées par les caméras de circulation de Beachwood qui ont enregistré la femme qui a allumé le feu rouge et a percuté une autre voiture. L’autre véhicule arrête la voiture juste à temps pour éviter un accident de voiture mortel, rapporte 19News.

Cependant, la femme qui testait sa foi en laissant le contrôle du volant a perdu le contrôle de son véhicule et s’est ensuite écrasée contre un véhicule dans l’allée d’une maison de Beachwood. La voiture ne s’est arrêtée que lorsqu’elle est entrée en collision avec la maison. Le reportage mentionne qu’il n’y avait personne à l’intérieur de la maison et qu’il n’y a donc eu aucune blessure grave, à l’exception de quelques dommages cosmétiques à la maison. Cependant, la fille de la femme a été transportée à l’hôpital après s’être plainte de blessures à la tête.

Selon un rapport de Fox8, la femme a expliqué à la police qu’elle conduisait la voiture à grande vitesse sans aucun contrôle parce qu’elle voulait « tester sa foi avec Dieu » et a simplement appuyé sur l’accélérateur pour laisser le Tout-Puissant prendre le contrôle. Le rapport mentionnait en outre qu’elle avait raconté à la police comment elle avait traversé des «épreuves et tribulations» et avait récemment été licenciée de son travail.

