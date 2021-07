Une Américaine se fiance pour condamner qu’elle ne s’est jamais rencontrée en personne

Le véritable amour ne connaît aucune limite de temps ou de distance, et cela a été encore souligné par une femme néerlandaise nommée Kelly Jacobs qui a décidé d’épouser un homme détenu dans une prison de l’Oregon, aux États-Unis. Le prisonnier, nommé James Dentel, purge actuellement sa peine de 20 ans et ne sera libéré qu’en 2032, mais cela n’a pas empêché les tourtereaux de se fiancer. Selon le New York Post, cette histoire d’amour intéressante a commencé il y a près de deux ans lorsque Kelly, qui travaillait comme stagiaire dans une prison, a rejoint le service de correspondance des détenus Writeaprisoner.com pour savoir ce que cela faisait d’être un détenu. Elle a commencé à parler à James par e-mails, lettres et appels, et bientôt ils ont passé des heures ensemble. La conversation informelle entre eux s’est transformée en relation. Kelly a déclaré qu’elle avait d’abord essayé de fuir ses sentiments pour James parce qu’elle ne voulait pas que sa relation aille de cette façon.

Cependant, après que James l’a proposée en mariage lors d’un appel vidéo, elle a dit oui, et le couple a maintenant décidé de se marier en octobre de cette année. Kelly a déclaré que James avait utilisé une bague fabriquée en prison pour lui proposer, mais a ensuite demandé à l’un de ses amis du «monde libre» de commander une bague chez un bijoutier. Le couple se mariera lors d’une réception à l’intérieur de la prison en octobre.

Sans surprise, lorsque les parents de Kelly ont appris sa décision, ils ont d’abord été réticents. Cependant, ils ont fait un signe de tête après avoir parlé à James au téléphone.

Cependant, même après s’être marié, ce couple devra passer plus d’une décennie l’un de l’autre avant que James ne sorte enfin libre en 2032. Il purge 20 ans à l’établissement correctionnel de Snake River pour voies de fait et usage illégal d’une arme à feu, un incident de 2012 au cours duquel il a abattu quatre hommes.

Kelly n’a jamais été dans la même pièce que James et il est peu probable qu’elle soit autorisée à recevoir des visites conjugales même si elle épouse James.

