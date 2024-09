Une Américaine se bat pour sa vie après une réaction à un vaccin à l’hôpital

Alexis Lorenze a reçu un diagnostic d’hémoglobinurie paroxystique nocturne en janvier

Une femme de 23 ans de Floride est confrontée à une crise sanitaire critique après une réaction grave aux vaccins administrés au centre médical UCI d’Orange, en Californie. Alexis Lorenze, qui a reçu un diagnostic d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH) en janvier, se bat actuellement pour sa vie.

Selon les rapports de la Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), Mme Lorenze a reçu des vaccins contre le tétanos, le pneumocoque et la méningite au centre médical UCI comme condition pour poursuivre les soins pour sa PNH. Dans les dix minutes qui ont suivi la vaccination, son état s’est rapidement détérioré. Elle a présenté une série de symptômes alarmants, notamment une cécité temporaire, une mâchoire bloquée et des vomissements.

« Cela n’a aucun sens de donner un vaccin à quelqu’un. » Il s’agit d’Alexis Lorenze dans un centre médical en Californie. Son état est une conséquence directe et immédiate de l’administration de vaccins. Le monde continue de prendre conscience des dangers de la vaccination. pic.twitter.com/ZrlL0InTFu — Citoyen concerné (@BGatesIsaPyscho) 17 septembre 2024

Alexis Lorenze n’a pas d’assurance maladie en Californie. Elle est désormais transférée dans un hôpital privé de Los Angeles pour des soins spécialisés, a indiqué une collecte de fonds destinée à financer son traitement.

En réponse à la détérioration de l’état de santé de la jeune femme de 23 ans, VSRF a envoyé l’infirmière autorisée Angela Wulbrecht et une équipe de médecins de confiance pour l’aider à prendre soin d’elle.

Alexis Lorenze a utilisé la plateforme de médias sociaux TikTok pour décrire son parcours médical. Des images et des vidéos troublantes partagées par Mme Lorenze révèlent la gravité de sa prétendue réaction au vaccin. Les images la montrent avec les yeux et le front gonflés, de graves ecchymoses noires violacées couvrant son visage et son corps et une peau rouge et enflammée.

Selon Mme Lorenze, elle a d’abord été soignée à l’hôpital pour un trouble sanguin et a subi une transfusion sanguine. Bien que la transfusion lui ait apporté un certain soulagement, elle affirme qu’elle n’a pas complètement résolu ses symptômes. Bien que la transfusion se soit révélée prometteuse au départ, les médecins lui auraient conseillé de mettre à jour ses vaccinations pour que le traitement soit pleinement efficace.

Après avoir reçu les vaccins, elle a affirmé avoir eu de graves réactions. La famille affirme que les mesures prises par l’hôpital ont entraîné une détérioration soudaine de la santé de Mme Lorenze.