Une Californienne d’origine asiatique et américaine de 82 ans, Yong Choi, a reçu une lettre de menaces à son domicile de Leisure World pour célébrer le décès récent de son mari.

Claudia Choi, 46 ans, la fille de la femme a rapporté lundi aux autorités qu’elle craignait pour la sécurité de sa mère qui avait reçu la lettre raciste dans sa maison de retraite du comté d’Orange à Seal Beach.

La lettre manuscrite et anonyme commençait: «Maintenant que (votre mari) est parti, c’est un asiatique de moins à supporter dans Leisure World.» Il poursuit en disant que les autres membres de la maison de retraite ne se reposaient pas bien avec des Américains d’origine asiatique vivant parmi eux et ont menacé la femme de «faire attention» et de «retourner dans votre pays où vous appartenez», rapporte KTLA.

Byong Choi, père de Claudia Choi, comptable et restauratrice à la retraite, est décédé à l’âge de 83 ans des suites d’une tuberculose à la moelle osseuse le 24 février dans le comté d’Orange, en Californie. Survécu par ses quatre filles et une femme, ses funérailles n’ont pu avoir lieu que le 19 mars en raison de la pandémie.

Le chef de la police de Seal Beach, Philip Gonshak, a déclaré que la lettre, envoyée d’un bureau de poste à Los Angeles, était leur priorité absolue, car les crimes haineux ont augmenté dans le pays au cours des cinq dernières années. S’adressant à KTLA, il dit qu’ils sont témoins de plus en plus de violences commises contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique et qu’ils ne permettront pas que cela se produise à Seal Beach.

Le lieutenant Nick Nicolas, de la police de Seal Beach, en conversation avec KTLA, partage que la lettre intimidante a «beaucoup dérangé la famille» et «s’ils ont peur, alors il rencontre certains des éléments pour les menaces criminelles.»

Claudia a révélé que ses parents étaient mariés depuis près de 57 ans et que ses parents sont passés à Leisure World à la retraite où son père aimait jouer au golf et au karaoké et nouait des relations amicales avec les autres.

Monde des loisirsa également publié une déclaration dénonçant la haine et affirmant qu’ils croient que «l’individu anonyme est un résident de Leisure World».

Il déclare que le crime fait l’objet d’une enquête approfondie et que leur communauté est déterminée à réaliser «la vision de l’unité de notre pays» et «le voisin aidant le prochain».

On y lisait que «l’acte malveillant et flagrant de discours de haine menace» leurs valeurs fondamentales d’équité raciale et de justice sociale.