Une Américaine libérée en Arabie saoudite, l’interdiction de voyager demeure

WASHINGTON (AP) – L’Arabie saoudite a libéré une Américaine qu’elle a placée en garde à vue au début de la semaine après avoir tweeté et parlé de ses efforts pour quitter le pays avec sa jeune fille saoudienne, selon un responsable américain et un US- groupe de défense basé jeudi.

Carly Morris a été libérée tôt mercredi, après avoir été convoquée et placée en garde à vue lundi par les autorités saoudiennes dans la ville de Buraidah, dans le centre-nord du pays, selon Freedom Initiative. Le groupe basé à Washington défend les prisonniers qu’il juge détenus à tort au Moyen-Orient.

Morris, qui, selon le groupe, a été enchaînée devant sa fille de 8 ans, a été interrogée pendant sa garde à vue sur ses tweets et ses contacts avec des organes de presse et des groupes de défense des droits au cours de ses trois années d’efforts pour quitter le royaume avec son enfant, Freedom Initiative dit.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a confirmé la libération de l’Américain. Il a déclaré que les diplomates américains restaient étroitement impliqués dans l’affaire.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

L’Arabie saoudite sous le prince héritier Mohammed bin Salman a réprimé les discours sur Twitter et ailleurs de ceux que le gouvernement considère comme des critiques ou des rivaux. Au moins un citoyen américano-saoudien et deux étudiants saoudiens en Occident ont été condamnés à de longues peines de prison ces derniers mois pour des commentaires sur Twitter ou, selon des documents judiciaires saoudiens dans un cas, lors d’appels téléphoniques.

Morris s’est rendue en Arabie saoudite en 2019 pour ce qui devait être un court séjour afin de permettre à sa fille de rencontrer la famille du père saoudien, a déclaré Bethany Al-Haidari, responsable du dossier de Freedom Initiative en Arabie saoudite.

Morris a dû faire face aux lois strictes de l’Arabie saoudite sur la tutelle masculine dans ses efforts pour repartir avec sa fille. Les avocats de Morris affirment que l’Arabie saoudite a également placé la femme américaine sous l’une de ses interdictions de voyager largement imposées, l’empêchant de quitter le royaume.

AP Diplomatic Writer Matthew Lee a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer, Associated Press