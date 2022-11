Une Américaine libérée d’une prison saoudienne après deux jours de détention pour des tweets critiquant le royaume

Les autorités saoudiennes ont libéré une Américaine qu’elles détenaient depuis lundi dans le cadre d’un différend de longue date concernant la garde de sa fille et de son ex-mari.

“La citoyenne américaine Carly Morris a été libérée en Arabie saoudite et a retrouvé sa fille”, a déclaré mercredi matin sur Twitter la Freedom Initiative, qui est restée impliquée dans l’affaire.

Morris a d’abord confirmé à l’Agence France-Presse qu’elle avait été libérée du jour au lendemain et qu’elle avait été emprisonnée pendant deux jours “pour mes tweets”. Elle a dit qu’elle avait emmené sa fille de l’école dès qu’elle avait été libérée, mais que son ex-mari avait pris tous ses biens – y compris des vêtements – pendant qu’elle était en garde à vue, affirmant qu’il “avait tout pris”.

Morris s’est rendue en Arabie saoudite pour ce qu’elle avait l’intention d’être une courte visite pour permettre à sa fille de 8 ans, également citoyenne américaine, de rencontrer la famille de son ex-mari.

Mais le code saoudien de la tutelle penche fortement en faveur du père, ce qui permet au père d’insister pour que sa fille reste avec lui. Le royaume lui-même a placé Morris sous le coup d’une interdiction de voyager pour l’empêcher, elle et sa fille, de partir depuis son arrivée en 2019.

Lundi, la police de la ville de Buraidah a convoqué Morris au poste et l’y a gardée jusqu’à mercredi concernant les tweets qu’elle a publiés dans lesquels elle a mis en garde d’autres femmes et enfants contre la visite en Arabie saoudite. Elle a insisté sur le fait qu’elle était détenue avec sa fille “contre notre volonté” dans un hôtel dans des “circonstances extrêmes et désastreuses”.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a confirmé mercredi que l’ambassade à Riyad était “très engagée” sur l’affaire et “suivait la situation de très près”.

“Nous sommes au courant des informations selon lesquelles Mme Morris a été détenue”, a déclaré Price aux journalistes. “Bien sûr, la sécurité et le bien-être des citoyens américains à l’étranger sont la plus haute priorité que nous ayons au Département d’État. Nous prenons très au sérieux notre rôle d’assistance aux citoyens américains à l’étranger.”

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que “nous sommes au courant des reportages des médias sur la libération de Carly Morris. En raison de problèmes de confidentialité, nous n’avons pas d’autre commentaire.”

La Freedom Initiative a applaudi la libération de Morris mercredi, mais a souligné qu’elle n’était pas “vraiment libre”.

“Bien que nous saluons la nouvelle de sa libération hier soir, Carly n’est pas vraiment libre”, a ajouté l’Initiative. “Elle reste sous le coup d’une interdiction de voyager. Elle et sa fille doivent être autorisées à rentrer chez elles en toute sécurité aux États-Unis.”

L’ambassade d’Arabie saoudite à DC n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’Arabie saoudite sous le prince héritier Mohammed ben Salmane a de plus en plus inclus des citoyens américains et des Saoudiens basés en Occident dans une répression générale contre ceux que le gouvernement considère comme des rivaux ou des critiques. En août, un tribunal saoudien a condamné à 16 ans de prison un saoudien américain de 72 ans, Saad al Madi, pour des tweets critiques qu’il avait publiés au fil des ans depuis son domicile en Floride.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.