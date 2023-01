Une Américaine gagne deux fois à la loterie en un mois, et c’est énorme

Quand la chance est bonne pour vous, il ne faut pas longtemps pour changer une vie. Et rien de mieux que la fortune qui vous sourit deux fois par mois, n’est-ce pas ? Kenya Sloan, une Américaine, a subi un énorme choc – agréable – après avoir remporté deux loteries en un mois.

La femme de 40 ans a remporté sa première loterie à hauteur de Rs 8 crore. Quelques semaines plus tard, elle a remporté Rs 16 crore dans une autre loterie. Après ses victoires massives, les gens ont commencé à l’appeler la femme la plus chanceuse du monde. Salon était surpris et heureux à la fois. Mais elle ne savait pas que d’autres surprises l’attendaient.

Pour le premier billet de loterie, le Kenya n’a investi que Rs 800. Après avoir gagné à la loterie, elle a partagé qu’elle n’avait jamais pensé à gagner de toute sa vie. Elle en a acheté un de nouveau et elle a encore eu de la chance.

Lorsque Kenya a annoncé à sa famille qu’elle avait gagné à la loterie, personne n’y a cru. Plus tard, ils l’ont connue et étaient très heureux pour elle. Après avoir remporté la deuxième loterie d’une valeur de Rs 16 crore, le Kenya a obtenu Rs 12 crore entre ses mains après impôts et autres charges. Cependant, elle envisage maintenant d’ouvrir son propre restaurant avec cet argent.

